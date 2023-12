Majitele iPhonů trápí další nepříjemná chyba! Netýká se i vás?

Přestože Apple v předešlých týdnech opravil spoustu chyb, které sužovaly relativně nedávno vydaný operační systém iOS 17, další a další se v něm bohužel objevují. Na jednu poměrně nepříjemnou začali v posledních týdnech ve velkém upozorňovat uživatelé Apple Music, jehož jedna funkce se nechová absolutně tak, jak by měla.

Řeč je konkrétně o funkci „Přidat skladby do seznamu skladeb“. Tu lze v nastavení deaktivovat, čímž uživatel docílí toho, že jakmile si je přidá do seznamu skladeb, nebudou automaticky přidány do jeho hudební knihovny, ale budou viditelné jen v jeho právě tvořeném playlistu. Háček je však v tom, že chyba v Apple Music způsobuje to, že se po deaktivaci této funkce vše na pozadí opět zapne a uživatel využívající právě tuto možnost si tak nevědomky začne hudbu přidávat nejen do seznamu skladeb, ale i do jeho hudební knihovny, přestože nechce. Jakmile to zjistí, je bohužel velmi problematické celou záležitost vyřešit, jelikož jakmile začnete ručně takto přidané skladby z knihovny mazat, automaticky se začnou mazat taktéž ze seznamů skladeb. Do těch je sice lze pak samozřejmě opět přidat, nicméně pokud se vám chyba s nechtěnou aktivací tohoto prolínání opět zaktivuje, budete vše dělat nanovo.

Poměrně zajímavé je to, že velká vlna stížností se objevila po nedávném vydání iOS 17.1.2, avšak zprávy o chybě se objevují už i v souvislosti s předešlými verzemi. Skoro by se tak až chtělo říci, že Apple nejenže opravu chyby stále ignoruje, ale naopak jí ještě v posledním updatu zhoršil. A jelikož provizorní řešení neexistuje, nezbývá nic jiného než čekat na to, než Apple přijde s opravou, která vše už snad zdárně vyřeší.