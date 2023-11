5 tipů a triků v Apple Music, které se vám určitě budou hodit

Automatické přidávání skladeb do knihovny

Když najdete skladbu, kterou chcete přidat do seznamu skladeb, můžete ji také automaticky zařadit do své hudební knihovny. To znamená, že skladbu budete mít vždy k dispozici, i když seznam skladeb odstraníte. Na iPhonu spusťte Nastavení -> Hudba. Zamiřte do sekce Knihovna a aktivujte položku Přidávat skladby z playlistů.