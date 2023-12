Zemi hrozí na začátku příštího roku až několikatýdenní výpadek internetu!

Nedovedete si představit svůj život bez internetu? Pak pro vás máme zprávu, která vás zřejmě nepotěší. Reálně totiž hrozí, že si jej již relativně brzy – konkrétně hned v lednu příštího roku – možná na pár dnů či týdnů vyzkoušíte na vlastní kůži. Naznačuje to minimálně studie, kterou zveřejnila na svém oficiálním webu Royal Astronomical Society, tedy vážená autorita ve světě astronomického výzkumu.

Podle závěrů zveřejněné studie se může už v lednu příštího roku dostat cyklus aktivity Slunce dostat na své jedenáctileté maximum, což se může projevit silnými geomagnetickými bouřemi, výrony koronální hmoty či klidně i výraznými výkyvy počasí na Zemi. Nejedná se přitom o nic vyloženě vzácného. Intenzita sluneční aktivity totiž dosahuje svého vrcholu právě každých 11 let a přestože NASA tvrdí, že k tomu má dojít až v roce 2024, jiní astronomové jsou vzhledem k „chování“ Slunce přesvědčeni o tom, že se tak stane podstatně dříve. A to může být problém. Jak silné geomagnetické bouře, tak výrony koronální hmoty totiž ovlivňují elektroniku v čele se satelity či elektrickými sítěmi. A pokud budou tyto projevy sluneční aktivity dostatečně silné, mohou vyřadit satelity a na ně navázaný telekomunikační systém, navigační systémy a tak podobně z provozu, přičemž jeho obnova může nastat až poté, co budou zařízení opravena, potažmo nahrazena novými. Začátek příštího roku tedy může být vskutku zajímavý a pro život na Zemi dost negativní. I pouhé výpadky internetu, telekomunikací či lokalizačních služeb by se totiž podepsalo na každodenním životě velmi negativně.