WhatsApp se dočkal jedné z nejzásadnějších novinek za poslední roky!

WhatsApp se dlouhodobě řadí mezi nejoblíbenější komunikační aplikace světa a jak se zdá, jeho popularita hned tak neklesne, ba právě naopak. Ve verzi 23.24.73 pro iOS totiž přináší zásadní novinku, kterou do jisté míry odkoukal od iMessage. Řeč je konkrétně o podpoře odesílání fotek a videí v plné kvalitě, tedy jinými slovy bez jakékoliv komprese, kvůli které jsou následně fotky či videa hůře použitelné.

Že WhatsApp na podobné novince pracuje odhalila již jedna z jeho bet pro iOS v předešlých týdnech. Tehdy však nikdo příliš netušil, kdy bychom se mohli tohoto upgradu vlastně dočkat. To se ale nyní naštěstí mění. Veřejná verze aplikace s výše uvedeným označením totiž přináší podporu odesílání souborů až do velikosti 2GB bez jakékoliv komprese, což je rozhodně skvělá zpráva. Mnoho komunikátorů totiž podobnou vychytávku nenabízí a například fotky a videa odesílaná přes Messenger jsou po kompresi vyloženě nekvalitní. Právě nulová komprese byla ostatně i jedním z hlavních lákadel iMessage, o které však nyní Apple přichází. Zda se to na uživatelské základně iMessage projeví či nikoliv nicméně ukáže až čas. Pokud vás pak zajímá to, jakým způsobem novinku využít, odpověď je jednoduchá – tak, jak jste posílali fotky a videa doposud. Nic víc totiž není třeba, vše probíhá zcela automaticky a bez jakékoliv možnosti dodatečné volby komprese například kvůli úložišti.