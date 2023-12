Odolnost FineWoven příslušenství pro iPhony je tak špatná, že je obchody radši ani nevystavují

Měla to být náhrada za kožené obaly, ale je to spíš jeden velký přešlap. Tak přesně takto by se dalo zhodnotit FineWoven příslušenství, které Apple představil letos v září po boku iPhonů 15 (Pro). Přestože se na Keynote tento materiál jevil jako poměrně zdařilý a celkově zajímavý, první reálné testy ukázaly, že na tom není z hlediska odolnosti příliš dobře. A právě to způsobilo svým způsobem malou revoluci v tom, jak prodejci tyto kryty prodávají.

Zatímco v Česku se s vystavováním originálních krytů pro iPhony tak, aby s nimi přišli do styku přímo zákazníci, prakticky nesetkáváme, zejména v USA se jedná o běžnou věc. Tedy, byla běžná do chvíle, než přišly FineWoven obaly. Portál 9to5mac totiž upozornil na to, že obchody, které dříve neměly problém s vystavením kožených originálních krytů pro iPhony ve snaze umožnit jablíčkářům si je „osahat“, od této strategie u nových FineWoven krytů upustili. A že se přitom nejednalo o žádné druhořadé řetězce. Řeč je totiž třeba o Best Buy, Target, či Walmart – tedy v USA hojně navštěvovaných obchodech. Důvod je pak jasný – FineWoven kryty je až tak moc snadné zničit, že je pro prodejce jednoduše nemá cenu vystavovat, jelikož by je jednak museli neustále měnit za nové nepoškozené a jednak by stěží tyto kryty byly schopni prodat, kdyby zákazníci viděli, v jakém stavu vystavené kusy jsou.

Jedním z mála míst, ne-li dokonce jediným, kde se dá na FineWoven příslušenství podívat naživo, jsou tak Apple Story, ve kterých Apple vystavuje všechno své příslušenství právě kvůli tomu, aby si jej mohli zákazníci co nejlépe prohlédnout již dlouhé roky. Kdyby tedy i on stáhl FineWoven z vystaveného zboží, nepřímo by tím přiznal, že si je tristní kvality tohoto materiálu vědom, což samozřejmě nechce. A jak vnímáte tento materiál vy?