Microsoft spustí na iPhonech vlastní „App Store“

Není žádným tajemstvím, že Apple nejpozději na začátku příštího roku umožní na území Evropské unie vývojářům přidat na iPhony alternativní obchody s aplikacemi, ze kterých je tak bude možné stahovat stejně jako z App Store. Sám by se sice k ničemu takovému nikdy neodhodlal, nicméně kvůli tlaku právě ze strany EU, ale zejména pak kvůli případným drakonickým pokutám, Applu ani nic jiného než splnit tento požadavek nedalo. A my již nyní víme dokonce to, jaký alternativní obchod se na iPhonech objeví mezi prvními.

Jeden z prvních alternativních obchodů pro iOS chce na území Evropské unie spustit konkrétně Microsoft. Tvrdil to alespoň šéf jeho herní divize Xbox Phil Spencer v jednom z rozhovorů na veletrhu komiksů a zábavy v Sao Paulu. „Je to důležitá součást naší strategie a zároveň něco, na čem dnes aktivně pracujeme. A co víc, hry a aplikace pro obchod nechystáme jen my, ale vše řešíme i se spoustou partnerů, kteří by taktéž rádi viděli větší výběr svých aplikací a her na iPhonech s možností lepšího zpeněžení,“ řekl konkrétně Spencer s narážkou na to, že mnohé firmy nechtějí se svými aplikacemi a hrami v současnosti na iPhony právě kvůli velké provizi z prodejů. Ta totiž činí 30 % z prodeje, což se mnohým společnostem absolutně nevyplatí, vezmeme-li v potaz fakt, že má Apple těchto 30 % de facto za nic, zatímco tvůrci aplikací mají svých 70 % za tvrdou práci na daném softwaru.

Co přesně by mohlo v alternativním obchodu s aplikacemi Microsoftu být sice můžeme v současnosti jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že například nejnovější iPhony disponují skutečně brutálním výkonem takřka srovnatelným s M1 čipy v iPadech a Macích, nelze vyloučit například příval nových AAA her, které se už vývojářům právě díky lepším finančním podmínkám vyplatí mnohem víc portovat. Hypoteticky bychom se mohli dočkat třeba i portu série Call of Duty, jelikož právě tu nyní vlastní Microsoft a kdyby jí dostal na iPhony, zcela určitě by tímto krokem způsobil malé herní zemětřesení. Nutno nicméně dodat, že by z něj svým způsobem těžil i Apple, který by zcela určitě zaznamenal velký příliv fanoušků Call of Duty z Androidu právě na iPhony. Zatím ale nepředbíhejme.