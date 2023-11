iPhone si v budoucnu opravíte sami originálními díly! EU k tomu chce Apple a další donutit

Zatímco v USA je takzvané právo na opravu již dlouhé roky propíraným tématem, které ostatně Apple přimělo i ke spuštění self-repair programu, v rámci kterého prodává originální díly pro některé své produkty pro domácí opravy uživatelům, v EU zatím nic takového není, kvůli čemuž je servisování zejména starší elektroniky problematické. Jakmile se na ně totiž přestane vztahovat záruka, mnozí výrobci na jejich opravy rezignují s tím, že pokud je dle nich oprava dražší než pořizovací cena nového zařízení, jednoduše se do ní nepouští. Právě to chce však EU skrze Evropský parlament (EP) změnit.

Evropská komise předložila nedávno Evropskému parlamentu soubor návrhů, které se točí právě kolem opravitelnosti zařízení ve snaze eliminovat elektroodpad a zároveň umožnit uživatelům používat jejich starou elektroniku i poté, co se jim rozbije právě díky zpřístupnění náhradních dílů, popřípadě poskytnutí servisu. Celá myšlenka EU je tedy velmi zjednodušeně řečeno taková, že by výrobci měli změnit svůj postoj ke starší elektronice a to konkrétně tak, aby byla opravitelná a tedy i udržitelná daleko déle než je tomu nyní. To by mělo do budoucna znamenat právě rozšíření servisních úkonů servisů či možnost zakoupit si potřebné originální díly a následně si dané zařízení klidně opravit pomocí nich v pohodlí domova, čímž by se eliminovat elektroodpad. Před Evropským parlamentem jsou sice ještě jednání s členskými státy EU, se kterými je třeba vymyslet univerzální „pravidla“ celého tohoto nařízení, nicméně jakmile se tak stane a nařízení „ožije“, čeká nás v EU malá opravárenská revoluce.