Google Drive se na iPhonech naučil to, co iCloud a Poznámky umí už dávno

Google na iPhonech objeví Ameriku. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dala popsat novinka, která míří do aplikace Disk Google. Ten se totiž po letech naučí konečně skenovat dokumenty s přímým uložením na cloudové úložiště. Co naplat, že v Android aplikaci Disk Google je k dispozici skenování niž téměř deset let a že přes nativní aplikaci Poznámky lze skenovat taktéž již dlouhé roky a to i s přímou zálohou na iCloud.

Google oznámil, že možnost skenování přidá do své iOS aplikace v horizontu několika následujících dnů s tím, že se bude spouštět přes ikonu fotoaparátu. Skener detekuje okraje dokumentu v hledáčku, vše správně zarovná a navrch odstraní veškeré odlesky a naklonění tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku při skenování. Samozřejmostí je pak to, že takto naskenované dokumenty půjde následně ručně ořezávat i jinak upravovat, aby následně mohli uživatelé dokumenty například rovnou odeslat tam, kam potřebují. Zkrátka a dobře, kopie skeneru z Poznámek jak vyšitá, avšak je jasné, že některé uživatele určitě potěší. Ne každému přeci jen iCloud a Poznámky vyhovují.