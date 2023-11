Z tohoto oblíbeného cloudového úložiště záhadně mizí uložená data! Nepoužíváte jej také?

Cloud je pro většinu z nás tou poslední instancí, na kterou spoléháme při problémech s telefonem nebo počítačem. Je to místo, kde máme zálohované většinou vše, co máme v telefonu. Když se něco stane, spoléháme právě na cloud, ze kterého obnovíme cokoli, co je potřeba. Bohužel uživatelé Google Drive nemohou na cloud spoléhat na sto procent. Ukázalo se totiž, že v poslední době Google Drive ztrácí uživatelské soubory a vývojáři radí uživatelům, aby neřešili problémy pomocí Google Drive nebo na něm neprováděli žádné změny, dokud se problém nevyřeší.

Uživatelé Google Drive si začali stěžovat na oficiálním diskusním fóru Google na chybějící soubory nebo poškozené soubory, které nemohou obnovit nebo k nim nemohou vůbec přistupovat ze svých zařízení. Na diskusi odpověděl během včerejšího dne také přímo zaměstnanec Google, který uvedl, že tým informace prošetřuje a řeší problémy uživatelů. Zástupce Google taktéž uvedl, aby uživatelé neklikali na možnost Odpojit účet v aplikaci Google Drive pro počítače a také by se měli vyvarovat přesouvání nebo mazání složky aplikace.

Poslední radou je pak aby si uživatelé, pokud je to možné, vytvořili kopii složky aplikace. Problém se podle zástupců Google týká uživatelů macOS a Windows a netýká se uživatelů, kteří přistupují na Google Drive výhradně z mobilních telefonů ať už s iOS nebo Androidem. Na opravě Google pracuje a do té doby je důležité neodhlašovat se.