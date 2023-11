Zemi zasáhne zítra a v pátek geomagnetická bouře! Může přinést výpadky GPS a další problémy

Nadcházejících několik týdnů – ale zejména pak pár nejbližších dnů – hrozí, že se setkáte například s kolísáním elektrické sítě, problémy se signálem, zhoršeným příjmem rádia a tak podobně. Jak jsme vás totiž již o víkendu informovali, na Slunci se objevilo několik velkých slunečních skvrn, ze kterých se směrem k Zemi uvolňuje velké množství energetických částic s potenciálem vyvolat geomagnetickou bouři. A právě tyto energetické částice mají doputovat na Zemi jíž zítra 30. listopadu, ve větší míře pak v pátek 1. prosince.

Podle serveru Space Weather, jehož informace následně potvrdila i NASA, mají čerstvě objevené díry na Slunci průměr přes 190 000 kilometrů, což je zhruba 15x více než je průměr planety Země. To je však nic oproti černé díře, která se na Slunci otevřela letos v březnu. Ta totiž měla průměr neuvěřitelných 300 000 až 400 000 kilometrů. Jen pro zajímavost, průměr země je 12 742 kilometrů, takže by se do díry naše planeta tehdy mohla teoreticky vejít více než 31krát. Co se pak týče bližší charakteristiky děr na Slunci obecně, jedná se ve skutečnosti o chladnější místa než je zbytek povrchu naší nejbližší hvězdy, díky čemuž vypadají oproti zářícímu zbytku černě nebo minimálně tmavě.

Z děr „fouká“ sluneční vítr právě ve formě energetických částic, které mají potenciál zacloumat s funkčností pozemské elektroniky. Dle vědců by se tak mohlo stát v nejbližších dnech, kdy by Zemi měly zasáhnout nejsilnější „proudy“, přičemž v dalších dnech bude příliv částic slábnout. Konkrétně ve čtvrtek 30. listopadu bychom se na Zemi měli dočkat slabé elektromagnetické bouře, v pátek 1. prosince pak dokonce střední geomagnetické bouře. Pokud tomu tak bude, můžete se v těchto dnech potýkat s problémy s elektronikou například ve formě výpadků GPS a rušení či chvilkových výpadků rádiového signálu. Je tedy dobré s podobnými problémy počítat a nebýt z nich zejména v pátek, kdy může bouře trvat až 15 hodin, počítat. Na všem zlém (dá-li se riziko určitých problémů s elektronikou za zlo označit) si však lze najít i něco dobré – v tomto případě třeba výrazně silnější polární záři. Je tedy možné, že na tuto geomagnetickou bouři budete vzpomínat spíš právě skrze sledování polární záře než kvůli výpadkům elektroniky.