Recenze: NEXT Audio Modus2: Malý a dostupný soundbar, který vykouzlí prostor kdekoliv

Když se mi dostal do rukou NEXT Audio Modus2, bylo to mé první seznámení s touto portugalskou značkou. Nebyl jsem tedy zatížen jakýmikoli předsudky, k čemuž velká jména mohou trochu svádět. Záměrně jsem se nezajímal ani o cenovku, s cílem udělat si první obrázek, bez ohledu na finanční stránku věci a postupně odkrývat všechna pro a proti.

Krok za krokem jsem tedy odhaloval fyzický vzhled, konektivitu i schopnosti a zvukové vlastnosti soundbaru. Hned po vybalení jsem jej otestoval v kombinaci s Apple TV a následně s iPhonem i Macem mini a zjistil, že svou koncepcí zapadne opravdu takřka kamkoli a s ohledem na hmotnost bych se ho nebál dát ani do batohu pro běžný poslech na cestách nebo při spouštění prezentací se souvisejícími médii z MacBooku.

Zařízení nabízí i několik příjemných vychytávek v podobě integrované baterie, FM tuneru, možnosti telefonování a přehrávání z USB či Micro SD karty. Zajímavá je i schopnost soundbaru rozpoznat zasunutí 3,5mm konektoru, na jehož základě se dokáže automaticky přepnout do AUX módu.

Obsah balení

Štíhlá krabice, jejíž rozměry napovídají, že Modus2 si příliš prostoru nepřisvojí, v sobě ukrývá samotný soundbar, 3,5mm audio kabel o délce 50 cm pro přímé připojení externího zdroje zvuku, napájecí USB-A na Micro USB stejné délky a malý box, ve kterém se nachází dálkové ovládání napájené 2 bateriemi typu AAA. Pro uvedení do provozu tedy stačí produkt zbavit transportních ochranných prvků, zasunout USB a Modus2 je připraven k použití.

Fyzické vlastnosti a ovládání

Jak již bylo řečeno, šířkou 42, výškou 7,3 a hloubkou 6,5 cm soundbar s efektně působícími zaoblenými okraji rozhodně není nějak prostorově náročný a pokud jde o přenášení, 0,9 kg hmotnosti produktu se také nijak citelně nepronese. Stran barevných variant poskytuje výrobce výběr černé a bílé.

Nijak nevystupující, bíle podsvícené ovládací prvky, jež čítají 5 tlačítek, najdeme na horní straně. První v řadě slouží k zapnutí či vypnutí Modus2. Dále jsou zde minus a plus zprostředkovávající krátkým stiskem zvýšení a snížení hlasitosti a dlouhým posun mezi skladbami či stanicemi FM rádia. Za nimi už narážíme na ikonu „play“, která plní klasickou funkci spuštění nebo pozastavení přehrávání, v FM a AUX módu dojde k okamžitému ztišení či jeho zrušení a podržení v režimu FM započne skenování stanic, přičemž totéž tlačítko lze použít při krátkém dotyku také k přijetí hovoru a při dlouhém k jeho ukončení. Poslední prvek označený písmenem „M“ poskytuje přístup k volbě módu, respektive zdroje. Konkrétně jím může být linkový vstup, FM tuner, Bluetooth, USB nebo paměťová karta, u nichž jsou podporovány formáty MP3 a WAV.

Na zadní straně uprostřed je soustředěna veškerá konektorová výbava. Kromě zmíněného 3,5mm linkového stereo vstupu ji doplňují USB typu A k připojení flash disků, slot pro paměťovou kartu a Micro USB k napájení a dobíjení Modus2, jehož průběh signalizuje červeně svítící dioda, která po dokončení pohasne.

Trocha technických údajů

Modus2 se může pochlubit na své rozměry opravdu slušným výkonem 20 W. Je osazen dvojicí 2″ výškových reproduktorů a dvěma pasivními basovými zářiči (subwoofery). Frekvenční rozsah výrobce udává v rozmezí 100Hz až 20 000Hz a k bezdrátovému přenosu audia využívá standard Bluetooth 5.0, přičemž je jeho dosah 10 m. Energii soundbaru dodává baterie s kapacitou 4000 mAh, která je schopna dobití do 100 % zhruba za 3 až 4 hodiny a takto pak dokáže poskytnout 4 až 6 hodin přehrávání.

Využití a osobní dojmy

Modus2 od NEXT Audio patří mezi ta zařízení, kterým to pro běžný poslech bude slušet stejně pod televizí jako u monitoru počítače nebo na poličce v ložnici. Osobně mne překvapil výkon, který působí na soundbar těchto rozměrů mnohem mohutněji a také prostorovost je nadprůměrná. Samozřejmě nelze očekávat mocné basy, které by dokázal vyzářit 8″ nebo 10″ subwoofer, ale to byste si Modus2 do tašky už dát nechtěli. Přitom právě přenositelnost a univerzálnost je zde velkým plusem. Zvukový projev je ve středovém pásmu trochu výraznější, ovšem nijak agresivním způsobem. To zároveň přispívá k velmi dobré srozumitelnosti dialogů při sledování filmů a dáte-li soundbaru ochutnat trochu větší porci basů z ekvalizéru, poradí si s tím obdivuhodně dobře. Pokud jde o pozůstatky otisků ulpívajících na povrchu, na nějaké ty stopy po nich nejspíš narazíte, ale nejde o nic dramatického. Stran stability spojení jsem se při testování s žádnými problémy nesetkal a reproduktor se po zapnutí poměrně rychle spojil s posledním spárovaným protějškem.

Cena

A teď přijde to překvapení. V průběhu testování jsem zkoušel odhadnout cenu a musím říci, že jsem si tipoval mnohem výš. Modus2 na stránkách DISK Multimedia totiž stojí pouhých 1 390 Kč, což je na produkt těchto schopností a kvalit neočekávaně nízká cenovka. Ať už zvažujete vylepšit zvuk televize, laptopu nebo chcete jen při vaření poslouchat oblíbené songy, kamkoli jej umístíte, poskytne vám Modus2 příjemný prostorový zážitek. Já jsem si jeho společnost užil s hudbou, filmy i podcasty.

