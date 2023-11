Porsche Display Cleaner: Vyzkoušeli jsme čistič displejů za 56 000Kč / litr

Pokud sledujete Instagram, pak jste tuto vychytávku určitě viděli. Nejste přitom sami, ani mě totiž nenechala chladným a zalíbila se mi natolik, že když jsem nakupoval nějaké věci k autům, skončil v košíku na eshopu Porsche také tento Display Cleaner. Možná se vám zdá nadpis článku trošku přitažený za vlasy, ale objednával jsem na německé verzi eshopu Porsche, kde najdete ceny všeho, co je v kapalném stavu přepočítané také na cenu za jeden litr a věřte nebo ne, litr tohoto čističe displejů stojí 2 285,71€ za jeden litr. To je při aktuálním kurzu více než 56 000 Kč za litr. To už byste našli spoustu věcí, kterými můžete displej čistit a tak mě zajímalo, zda to stojí za to. Pojďme na něj tedy mrknout.

To, čím je tento čistič zajímavý a čím se stal hitem Instagramu, je design. Samotná lahvička s rozprašovačem je totiž obalena mikrovláknem, které slouží k leštění displeje. Máte tak v jednom produktu jak lahvičku s rozprašovačem a samotnou kapalinou, tak i čistící hadřík. Jednoduše vysunete lahvičku z obalu zatlačením ze spodní strany a pak už jen nastříkáte její obsah na displej. Na iPad vám bohatě stačí 1-2x zmáčknout rozprašovač. Následně můžete libovolnou stranou lahvičky pokrytou mikrovláknem vyleštit displej. Ideální je použít jednu stranu na vyčištění ještě mokrého displeje a druhou pak na jeho doleštění.

Zcela upřímně se displeje leští stadno a rychle, ovšem nesmíte to přehnat s dávkováním tekutiny. Jakmile se vám zamočí všechny čtyři strany, pak již displej hned tak nevyleštíte. Zkrátka to chce trošku cviku a hlavně citu. Na výsledky displeje vyčištěného pomocí Porsche Display Cleaner se můžete podívat v galerii výše. Já jej budu používat na leštění displeje v autě, ovšem samozřejmě jej lze použít na čištění iPadů, iPhonů a všeho, co vás jen napadne. Cena za toto balení je 24€ a najdete v něm 10,5 ml čistící tekutiny. Jedinou nevýhodou je, že se vám snadno může stát, že zasunete lahvičku do obalu naopak a pak při vysouvání budete tlačit na rozprašovač. Je tedy potřeba dávat pozor na to, abyste strany neotočili. Samozřejmě použití hadru a „okeny“ je stejně efektivní, ovšem zdaleka ne tak efektní jako když vytáhnete z kapsy tuhle srandu.