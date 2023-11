Ulož.to tak, jak jej známe nyní, již za pár dní skončí! Co to pro vás znamená?

Od 1.12.2023 dojde k výrazným změnám ve fungování cloudového úložiště Ulož.to Disk. Změny jsou reakcí na přicházející evropskou legislativu označovanou jako DSA. Uživatelé cloudového úložiště budou moci nadále stahovat pouze soubory, které na úložiště sami nahráli.

„Vždy jsme si pečlivě dbali na to, aby byl provoz Ulož.to v souladu s platnou českou i evropskou legislativou. To bylo opakovaně potvrzeno i výroky soudů v rámci sporů, které proti nám byly často účelově vedeny. Abychom i do budoucna splňovali všechna zákonná kritéria, zejména v souvislosti s novou evropskou legislativou, zavádíme od 1. 12. 2023 výraznější změny fungování cloudového úložiště Ulož.to Disk,“ vysvětluje Jan Karabina, jednatel společnosti Cloud Platforms, která Ulož.to provozuje.

Změny ve fungování Ulož.to budou poměrně zásadní. Služby cloudového úložiště Ulož.to Disk budou od pátku 1. 12. 2023 přístupné jen registrovaným uživatelům. Ti budou moci nově nakládat pouze se soubory, které na úložiště sami nahráli. Soubory nebude možné sdílet veřejnosti ani adresně prostřednictvím odkazu. Uživatelé se samozřejmě nemusí bát, že by přišli o své vlastní soubory. Vše na cloudovém úložišti zůstává, obsah bude však přístupný pouze těm uživatelům, kteří ho na úložiště nahráli. Pokud za nových podmínek nebudou mít platící uživatelé zájem službu nadále využívat, mohou své účty ukončit, nebo převést na bezplatnou verzi. V takovém případě jim budou vráceny zbylé předplatné či kredity.

Změny se týkají pouze cloudového úložiště Ulož.to Disk. Streamovací služba Ulož.to LIVE je regulována jinou legislativou (např. pod dohledem RRTV) a bude nadále v provozu beze změn.

Co je to DSA (Digital Services Act)

Přelomové nařízení 2022/2065 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (nařízení o digitálních službách), angl. Digital Services Act („DSA“) komplexně upravuje sektor digitálních služeb v rámci EU a jeho cílem je zajistit správné fungování jednotného trhu, udržovat bezpečné online prostředí a chránit základní práva uživatelů. DSA stanovuje pravidla a povinnosti pro digitální služby, které fungují jako zprostředkovatelé, tedy propojují uživatele se zbožím, službami a obsahem. Jedná se o celé spektrum digitálních služeb, od služeb poskytujících síťovou infrastrukturu, přes webhosting až po online platformy, jako jsou sociální sítě nebo internetová tržiště. Konkrétní pravidla pro jednotlivé subjekty jsou koncipována asymetricky. Služby s větším společenským a ekonomickým dopadem tedy musejí splňovat přísnější podmínky.