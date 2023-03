Legendární Ulož.to se mění na Ulož.to Disk. Co to pro vás znamená?

Oblíbené internetové úložiště Ulož.to hlásí zajímavou změnu. Mění se totiž na Ulož.to Disk s tím, že se chce stát do jisté míry jakýmsi cloudem nejen pro ukládání filmů a tak podobně, ale taktéž pro zálohování zařízení a tak podobně. Ulož.to upgrade popisuje slovy: „Rozšiřujeme možnosti ukládání i sdílení dat a zachováváme současné vyhledávání i stahování zdarma.“ Pro uživatele by tedy mělo být jeho využívání přinejmenším stejně pohodlné jako tomu bylo doposud. K dispozici je totiž například stále i bezplatné stahování bez registrace. Co se pak týče novinek, Ulož.to Disk láká konkrétně na následující věci.

Co Ulož.to Disk nabízí

Bezpečný cloud zdarma Nyní získávají všichni registrovaní uživatelé plán Ulož.to Disk FREE: 50 GB garantovaného prostoru pro všechny

Maximální rychlost stahování i sdílení vlastních souborů

Nová domácí stránka s přehledným a výkonným správcem souborů

Anonymní registrace bez ověřování platební karty nebo e-mailu

Snadný přístup z mobilních i desktopových aplikací

Stahovaní zdarma pro všechny zůstává

Nové plány a předplatné Možnost upgradu na neomezený plán Ulož.to Disk PREMIUM nabízí: Neomezené používání služby s časovým předplatným od 125 Kč měsíčně

1 TB prostoru na disku a stejný objem dat na Rychlé stahování

Opakované platby, které zajistí automatické prodlužování Plánu

Vyšší úroveň zálohování souborů na disku

Více prostoru je k dispozici v plánu BUSINESS

Datové balíčky Váš kredit byl v plné výši převeden do formy Datových balíčků: Datové balíčky (data) nahrazují původní kredit

Ke každému plánu lze pořídit Datový balíček a získat více dat na Rychlé stahování

Široká nabídka platebních metod (platební karta, bankovní tlačítka, SMS a m-Platby)

Datové balíčky lze koupit i jako Dárkové kupóny

Běžná platnost Datového balíčku je 2 roky (stejně jako u kreditu)