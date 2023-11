Hej, my to sledujeme! – Futurama parodie na reklamu 1984 od Applu vás rozesměje

Pokud se vám líbil způsob, jakým Simpsonovi parodovali známou reklamu 1984 od Applu, pak z parodie ze seriálu Futurama budete nadšeni. V devátém díle třetí sezóny s názvem Future Show se totiž objevuje parodie nejlegendárnější reklamy všech dob, ovšem se zcela jiným výsledkem, než by mnozí čekali. Po rozbití obrazovky, na které běží vymývání mozků velkým vůdcem, se totiž ozve publikum se slovy: „hej, co to děláš, my to sledujeme“. Ostatně na tuto scénu se můžete podívat sami na následujícím videu.