YouTube má další způsob, jak vás donutit k vypnutí blokátoru reklam! Líbit se vám nebude

Zobrazování reklam je hlavní složkou příjmu YouTube a tak není divu, že používání jejich blokátorů uživateli se mu ani za mák nelíbí. Nedávno proto začal proti AdBlockům a podobným programům bojovat, přičemž jak se zdá, svůj boj vede hned na několika frontách. Zatímco někde zkouší uživatele blokátorů reklam přesvědčit po dobrém skrze vyskakovací okna, které je mají de facto požádat o vypnutí, jinde přistoupil k o poznání radikálnějšímu kroku ve formě blokace přehrávání do doby, než budou blokátory vypnuty. Nyní si pak začali uživatelé blokátorů všímat další zbraně, kterou YouTube vytasil.

Řeč je konkrétně o zpomalování načítání videa, které probíhá jak v prohlížečích třetích stran, tak i v Chrome. To si zprvu uživatelé vysvětlovali chybou, kterou Google u YouTube co nevidět opraví, nicméně ten namísto opravy přišel s prohlášením, že zpomalené načítání videí není chybou, ale záměrem a objevuje se právě jen v případě aktivního blokátoru reklam. Aby se rychlost načítání vrátila do normálu, je třeba blokátoru buď vypnout a pokračovat ve sledování i s reklamami, nebo přejít na YouTube Premium, který reklamy neobsahuje, avšak je logicky zpoplatněný. Zda tyto kroky skutečně přispějí k tomu, aby byly blokátory reklam vymýceny, ukáže nicméně až čas. Už nyní se totiž objevují názory, že kutilové přeci jen na nějaké řešení, které nebude Google schopen eliminovat, přijdou a veškerá jeho snaha tedy přijde vniveč.