Používáte blokátor reklam? YouTube vám nyní může zcela zakázat přehrávání videa

Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Tak přesně podle tohoto hesla se dle všeho rozhodl nyní řídit Google, který začal na YouTube aktivně bojovat proti uživatelům, kteří využívají blokátory reklam typu AdBlock, aby mohli konzumovat obsah bez nich. Kvůli tomu však Googlu uchází zisky, což se nyní rozhodl přestat tolerovat. A to poměrně razantně.

Poté, co začalo YouTobe před nedávnem zobrazovat uživatelům využívající blokátory reklam vyskakovací okno informující o tom, že pro bezproblémový chod mají tuto aplikaci vypnout, začalo nyní blokátory natvrdo blokovat. Zatímco dřívější vyskakovací okno bylo možné jednoduše křížkem v horním rohu uzavřít a ve sledováni videí s AdBlockem a jemu podobnými aplikacemi pokračovat, nyní se přehrávání po detekci blokátoru zablokuje do chvíle, než je blokátor deaktivován.

YouTube se snaží proti blokování reklam bojovat dlouhodobě, avšak až nyní se mu zřejmě povedl vyvinout dostatečně kvalitní nástroj pro detekci blokátorů, který je schopno nasadit v globálním měřítku. Není se přitom příliš čemu divit. Reklama totiž Google živí a její blokování je v přímém rozporu s podmínkami YouTube. Komu navíc vadí, může si předplatit YouTube Premium a konzumovat obsah bez reklam. Jak rychle se novinka rozšíří do celého světa, potažmo jak rychle se dotkne všech uživatelů za předpokladu, že už ve světě rozšířená je, ukáže však až čas.