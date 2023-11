YouTube Premium spouští odměny v podobě odznaků

YouTube Premium spustil zajímavý a rovnou dodám, že také poměrně zvláštní systém odměňování svých uživatelů. Zatímco většina technologických společností se snaží bojovat se závislostí na technologických hračkách, YouTube vás naopak odmění za to, že u něho trávíte co nejvíc času a to formou odznaků. Ty jsou prozatím vidět pouze ve vašem profilu v rámci YouTube Premium a najdete zde opravdu zvláštní odznaky. Nechybí totiž například odznak Vstupenka do zákulisí, který získáte za to, že sledujete jednu afterparty, nebo odznak nadšenec, který vám věnuje YouTube za to, že si Premium členství předplácíte více než jeden rok. Na to, jak jednotlivé odznaky vypadají a kde ve svém profilu je naleznete se můžete podívat v následující galerii.