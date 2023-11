Futurama předpověděla příchod Apple Vision Pro již v roce 2010!

Pro předpověď budoucností nemusíte nutně chodit k různým kartářkám, vykladačům kávového sedliny či věštcům – bohatě totiž stačí sledovat animované seriály z USA. Například Simpsonovi již dokázali budoucnost předpovědět nesčetněkrát, přičemž naposledy byly nápady z nich spojeny se ztroskotáním ponorky putující k Titanicu. Víte však, že solidní předpověď budoucnosti už si střihla třeba i Futurama? Ta předpověděla konkrétně příchod Vision Pro a to před dobrými 13 lety!

Vize Vision Pro se objevila konkrétně v díle Krutá aplikace (v originálu Attack of the Killer App), který vyšel coby 3. díl 6. série 1. července 2010. Vidět v něm sice není přímo headset, ale rozhraní, které se promítá před oči i s funkcemi, které Vision Pro nabízí v čele s FaceTimem a tak podobně. Jedná se tedy o další z řady předpovědí budoucnosti některým z populárních seriálů, což vede některé milovníky konspiračních teorií k úvahám o tom, zda jejich scénáristé neví náhodou „něco víc“ a nejsou s Applem či jinými technologickými společnosti propojeni. To se sice pravděpodobně nikdy nedozvíme, zato však můžeme nad těmito předpovědmi žasnout.