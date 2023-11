V 9. epizodě 28 sezóny The Last Traction Hero se Líza pasuje do role dozorkyně ve školním autobusu, s čímž se nehodlá smířit Bart a vzdoruje stejně, jako to udělal Apple ve své legendární reklamě 1984, která vstoupila do dějin marketingu. Ostatně podívejte se sami, jak se Simpsonovi nechali Applem inspirovat.