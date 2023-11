Šéf Applu prozradil, zda už se chystá do důchodu!

Stát v čele jedné z nejhodnotnějších a zároveň nejsledovanějších společností světa není rozhodně žádná procházka růžovou zahradou – tím spíš, když v jejím čele stojíte řadu let a i přes obrovský tlak ze všech stran je vaše vedení úspěšné. Šéf Applu Tim Cook však působí tak, že je vedení Applu vlastně hračka a život bez této pozice si vlastně ani nedokáže představit. Ostatně, přesně tato slova zazněla i v nedávném podcastu BBC Sounds: At Your Service, který moderuje zpěvačka Dua Lipa.

Tim Cook už pracuje v Applu dlouhých 25 let a tak první otázka v podcastu směřovala právě na to, jak svou práci celkově hodnotí. A Cookova odpověď snad ani pozitivnější být nemohla. „Miluji to. Nedokážu si absolutně představit svůj život bez toho, co dělám,“ odpověděl konkrétně a pokračoval: „Takže nějakou dobu (v Applu – pozn. red.) ještě určitě zůstanu.“ Nicméně i přesto, že se Tim Cook do důchodu zatím nechystá, přestože je vzhledem k platu šéfa Applu královsky zajištěn na několik dalších životů dopředu, prozradil, že má společnost v případě jeho odchodu – ať už z jakéhokoliv důvodu – připraven velmi konkrétní plán nástupnictví. „Vždy se může stát něco nepředvídatelného. Vždyť klidně zítra můžu lidově řečeno šlápnout vedle. Doufám a modlím se, aby se to nestalo, ale možné to je,“ obhajuje plán Applu Cook.

Moderátorku podcastu Cookova odpověď ohledně poměrně zaujala a rozhodla se jej proto zeptat, kdo jej v čele Applu v budoucnu zastoupí. „To nevím. Co ale vím, je to, že mým úkolem je připravit několik lidí na možnost v tomto ohledu uspět. A opravdu si přeji, aby ten člověk vzešel zevnitř společnosti Apple. Aby příští generální ředitel Applu byl někdo z nás. Moje role je tedy vytvořit několik kandidátů, ze kterých si bude následně moci představenstvo vybrat,“ vysvětlil Cook situaci s jeho nástupnictvím. A koho na nástupce Tima Cooka tipujete vy?