Blíží se další revoluce? Apple si chce po procesorech pro iPhony vyvíjet i foťáky

Jestli je v něčem Apple naprostá špička, pak je to bezesporu vývoj čipů pro iPhony, iPady a Macy. Právě ty lze totiž bez jakékoliv nadsázky označit za základní stavební kameny jeho produktů, bez kterých by velmi pravděpodobně již dnes nebyl tam, kde je nyní. Svou sílu ve vývoji si navíc Apple podle všeho velmi dobře uvědomuje a chce jí proto využít v dalším odvětví – konkrétně fotomodulech pro budoucí iPhony.

Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg přišel před pár hodinami s tím, že Apple intenzivně pracuje na vytvoření interní strategie pro navrhování fotosenzorů a dalších technologií využitelných pro budoucí iPhony. Cíl je pak naprosto jasný – mít nad foťáky iPhonů daleko lepší kontrolu, zaměřit se u nich na to, co je pro Apple klíčové a tím pádem je i celkově dostat na vyšší úroveň než je tomu nyní. Hlavním hnacím motorem Applu pak má být údajně kampaň Shot on iPhone točící se právě kolem fotografií na iPhony, které nabrala doslova monstrozních rozměrů, jelikož se do ní zapojují uživatelé z celého světa na sociálních sítích ve skutečně velké míře. Už nyní je sice jasné, že bude pár let Applu vývoj jeho fotomodulů trvat, nicméně pokud se mu vše podaří vytvořit podle jeho plánů, je zřejmě skutečně na co se těšit. První ovoce bychom snad mohli vidět již v roce 2025 či 2026, avšak zatím se jedná skutečně jen o první optimistické odhady.