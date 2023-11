Applu se nedaří vývoj 5G modemu, jeho vydání je opět odloženo

Není žádným tajemstvím, že Apple již pěkných pár let pracuje na vlastním 5G modemu, kterým by rád nahradil nyní používané řešení od Qualcommu, a jak se zdá, ještě nějakou na něm pracovat bude. Vývoj má totiž podle dostupných informací stále dost drhnout, kvůli čemuž měl Apple přehodnotit své dřívější plány ohledně vydání prvních zařízení s vlastním 5G modemem již na začátku roku 2025.

V předešlých měsících a letech jsme slyšeli již poměrně dost potenciálních termínů, kdy měl svůj 5G modem Apple představit, přičemž ani jeden se nakonec neukázal jako reálný. Posledním termínem, který vynesly nedávno zdroje na povrch, bylo jaro 2025, přičemž ani to však již nyní neplatí. Zdroje agentury Bloomberg totiž před pár desítkami hodin přišly s tím, že ač Apple s jarem 2025 skutečně počítal, kvůli problémům s vývojem „bude rád, pokud stihne modem vydat do konce roku 2025“, přičemž už nyní se zdá být vydání v tomto roce poměrně nepravděpodobné. Je tedy jasné, že se modemu hned tak nedočkáme.

Vývoj vlastního 5G modemu měl Apple započít podle některých zdrojů snad již v roce 2017, přičemž intenzivně pak nastartoval v roce 2019, kdy kalifornský gigant odkoupil modemovou divizi Intelu za 1 miliardu dolarů ve snaze co nejrychleji vyvinout vlastní řešení, aby se mohl odklonit od Qualcommu, se kterým tehdy neměl vůbec dobré vztahy. Válečnou sekyru však musel nakonec Apple právě kvůli nutnosti opatřit iPhony a poté i další produkty podporou 5G, přičemž zakopaná bude nejméně do roku 2026, dokdy má s Qualcommem podepsanou smlouvu o odběru jeho modemů. To však samozřejmě neznamená, že musí modemy Qualcommu využít ve 100 % svých produktů, takže pokud se mu podaří vlastní modem dokončit, může s ním část svých produktů osadit ještě před rokem 2026. Vzhledem k (ne)úspěchu ve vývoji však nemá smysl jakkoliv předhánět.