Na iPhonech 15 (Pro) zrychlilo 5G

V souvislosti s iPhony 15 (Pro) je sice slyšet zejména o jejich největších vylepšeních a novinkách, tyto telefony však dostaly do vínku i řadu drobnějších upgradů, které však přesto dokáží potěšit. Na jeden z nich upozornil před pár hodinami jeden z techniků portálu iFixit s tím, že potěší zejména fanoušky mobilního datového připojení.

Technici z iFixit narazili při rozborce iPhonů 15 a 15 Pro konkrétně na nový 5G modem Qualcomm X70, který nahrazuje loni využívaný X65 v iPhonech 14 a 14 Pro. Nová generace by měla být jednak energeticky úspornější, ale hlavně mezigeneračně zhruba o čtvrtinu rychlejší, díky čemuž se tak 5G jako takové stane zase o něco využitelnější. Už nyní sice nabízí prvotřídní přenosové rychlosti, nicméně díky zrychlení si budou uživatelé moci vyzkoušet jeho potenciál ještě intenzivněji, což je rozhodně pozitivní. Nejeden uživatel se přitom bál toho, že novější 5G modemy nasadí Apple jen u řady Pro, aby jí od základních modelů co nejvíce odlišil.

Na Qualcomm spoléhá Apple již od uvedení prvního 5G iPhonu v roce 2020, přičemž to vypadá, že na něj spoléhat ještě nějakou chvíli bude. Ve svých dílnách sice intenzivně pracuje na vývoji vlastního 5G řešení, nicméně vzhledem k dosavadním neúspěchům ve vývoji se zdá, že s ním ještě minimálně do roku 2026 nepřijde. Právě do tohoto roku se totiž nedávno Apple upsal Qualcommu ohledně dodávek 5G modemů.