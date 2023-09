iPhone 15 Pro nabízí Wi-Fi 6E: Co to znamená pro uživatele?

Společnost Apple na své včerejší Keynote představila – jak už je u ní ostatně zvykem – nové modely svých iPhonů. Při prezentaci iPhonů řady 15 Pro mimo jiné zaznělo, že letošní generace jablečných smartphonů nabízí podporu standartu Wi-Fe 6E. Co to znamená pro uživatele?

Především je potřeba poznamenat, že podpora standardu Wi-Fi 6E není u Apple produktů zase takovou novinkou. Cestu do iPhonů si nicméně našla až nyní. Tento standard je relativně nový a mnoho uživatelů z něj zatím nemusí mít velký užitek, a to právě proto, že se jedná o relativně čerstvou záležitost. Vzpomínáte, jak jsme čekali na to, až si budeme moci naplno užít podporu 5G sítí u iPhonů?

Fotogalerie iPhone 15 1 iPhone 15 2 iPhone 15 3 iPhone 15 4 iPhone 15 5 iPhone 15 6 iPhone 15 7 iPhone 15 8 iPhone 15 9 iPhone 15 10 iPhone 15 11 iPhone 15 12 iPhone 15 13 iPhone 15 14 iPhone 15 15 iPhone 15 16 iPhone 15 17 iPhone 15 18 iPhone 15 19 iPhone 15 20 iPhone 15 21 iPhone 15 22 Vstoupit do galerie

Standard dorazil do domácností prostřednictvím routerů od roku 2021 od společností jako Linksys a TP-Link. Apple začal Wi-Fi 6E podporovat až s příchodem procesoru M2 v červnu 2022, který se používá v současných Macích a iPadech. Letošní iPhony 15 (Plus) jsou osazené čipem A16 Bionic, nabízí tedy „pouze“ podporu Wi-Fi 6, zatímco řada Pro (Max) vděčí čipu A17 Pro za podporu Wi-Fi 6E.

Routery využívají k zajištění síťového připojení v síti Wi-Fi různá pásma. Wi-Fi 6 nabízela 2,4GHz a 5GHz pásmo, zatímco Wi-Fi 6E je rozšířila o nové 6GHz pásmo. U Wi-Fi 6E jsou k dispozici také kanály až do 160 MHz, které jsou užitečné pro streamování obsahu nebo používání virtuální reality. Nová pásma a šířka pásma kanálů znamenají menší přetížení ve stejné síti – v prostředí s mnoha zařízeními poskytuje Wi-Fi 6E až 56 nových kanálů a méně rušení. Abyste tedy mohli využívat všech výhod, které nabízí standard Wi-Fi 6E a jeho podpora u některých letošních iPhonů, neobejdete se bez kompatibilního routeru. Zároveň ale platí, že samotná Wi-Fi 6E vám automaticky nezaručí vyšší rychlost připojení – je zapotřebí například splnit podmínku v podobě minimálního rušení, případně využití komplexního mesh systému.