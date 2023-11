Recenze kožených obalů Voyage pro iPhone 15 Pro: Zlaté české ručičky opět v akci

Když Apple letos v září představil nové iPhony 15 a 15 Pro, rozhodl se dát sbohem koženému příslušenství nejen k nim, ale i ke svým dalším produktům. Výrobci příslušenství se však naštěstí ke stejnému kroku neuchýlili a fanoušci kůže si tedy mohou i nadále pořídit kryty, obaly či pouzdra, která jsou právě z tohoto materiálu vyrobená a která tedy stále nabízí své charakteristické vlastnosti v čele s příjemným měkkým povrchem, vůní či po nějakém čase vzniklou patinou. Jedním z těchto výrobců je i česká firma Voyage, jejíž produkty jsme v minulosti na našem magazínu již několikrát testovali. O to víc mě potěšilo, když nám nedávno do redakce dorazily vzorky obalů pro iPhony 15 Pro, po kterých jsem hned skočil, v posledních dnech je zkoušel a nyní vám je přiblížím jeden po druhém. K dispozici jsem totiž měl nikoliv jeden, ale hned tří modely.

Obecné specifikace pouzder

Jelikož se Voyage zaměřuje na kožené produkty, jsou samozřejmě i pouzdra pro iPhony 15 Pro, které nám dorazily na testy do redakce, vyrobeny z kůže, konkrétně pak prémiové italské. Vnitřek pouzder je pak tvořen 100% merino plstí, která je na omak velmi příjemná, měkká a tedy poskytne vašemu iPhonu uvnitř perfektní ochranu. Vedlejším (a opravdu příjemným) efektem plsti je pak to, že vždy telefon při vložení či naopak vytažení zlehka přeleští a tedy z něj odstraní drobné šmouhy. Super je ale i to, že na pouzdra dává Voyage doživotní záruku a hlavně, že vám je dokáže vyrobit v celé řadě odstínů kůže, plsti i niti. Na výběr je ze širokého barevného vzorníku, který mi mimochodem dorazil spolu s pouzdry na prohlédnutí a musím říci, že bych si z něj sám hned několik barev „z fleku“ vybral. K dispozici jsem pak měl konkrétně tmavě modré vzorky.

Hodnocení designu jako takového je sice velmi subjektivní záležitost, ale zde si pár slov neodpustím. To proto, že pouzdra se dle mě snad ani nemohou nelíbit. Jsou totiž vyrobena s důrazem na dotažení každého detailu k dokonalosti, ale hlavně jsou vzhledem k použitým materiálům velmi minimalistická a tedy i stylová. V ruce se drží taktéž opravdu perfektně a díky lesklému povrchu se i dobře udržují, jelikož je od nečistot stačí zpravidla jen otřít.

Testování pouzder

// PELTA

Obal // Pelta představuje nestárnoucí klasiku ve formě „rukávu“, „kapsy“ nebo chcete-li „ponožky“, do které ze shora vsunete telefon a tím mu zajistíte naprostou ochranu prakticky ze všech stran. Uvnitř obalu je výše zmíněná měkkoučká plsť, vně pak zase logo výrobce, popřípadě si sem můžete nechat narazit třeba své iniciály. Ocenit musím u tohoto obalu zejména to, jak perfektně do něj telefon padne. Obal je totiž ušit přesně tak, aby telefon dokonale obepnul a poskytl mu tak ochranu, ale zároveň aby z něj šel telefon bez větší námahy vytáhnout. Není tedy třeba se obávat toho, že by vás používání tohoto obalu jakkoliv omezovalo či snad že by měl telefon tendenci z něj vypadnout, protože to rozhodně nehrozí.

Fotogalerie pouzdra voyage 16 pouzdra voyage 15 pouzdra voyage 14 Vstoupit do galerie

// ALTER

Druhým kouskem, který jsem v uplynulých dnech testoval, bylo pouzdro // ALTER. To je do značné míry podobné předešlému pouzdru // PELTA, avšak je oproti němu o něco robustnější. To proto, že u něj výrobce myslel nejen na bezpečné uložení telefonu, ale taktéž na možnost přenášet v něm například platební karty, doklady či papírové bankovky. Obal totiž disponuje důmyslně vyřešeným kapesním systémem, kdy plsť v krytu tvoří vnitřní kapsu pro telefon a prostor vedle ní (tedy štěrbina mezi jednou její stranou a vnější kůží) pak slouží právě pro platební karty, bankovky či obecně cokoliv, co se tam vleze. A že tam toho dáte opravdu dost. Já tam neměl problém napěchovat platební kartu, občanku, řidičák a kartičku pojišťovny spolu s pár bankovkami. Dát by tam šel ale třeba i klíč (byť samozřejmě sejmutý ze svazku klíčů) či jiné drobnosti. Za mě tedy opravdu parádní univerzální kousek, díky kterému můžete nechat doma peněženku, protože vše pojme vaše pouzdro na telefon. A pozor, díky nenápadnému otvoru pro nabíjení či zapojení kabelových sluchátek mezi plstí můžete telefon nabíjet přímo v obalu, popřípadě z něj „sosat“ hudbu.

Fotogalerie #2 pouzdra voyage 13 pouzdra voyage 12 pouzdra voyage 11 pouzdra voyage 9 pouzdra voyage 10 Vstoupit do galerie

// SLIM

Jako poslední jsem testoval pouzdro // SLIM, které se od dvojice výše liší v tom, že se do něj telefon nevkládá ze shora ale z boku. Jinak je ale vlastně ve všem ostatním shodné s pouzdry výše. I zde tedy naleznete uvnitř plsť, vyražené logo či rušní šití. A i zde je k dispozici prostor pro platební karty, bankovky či jiné drobné předměty. Tentokrát je však k této kapse přístup ze strany pouzdra přes „průřez“ v kůži. Ten je nicméně jen na jedné straně pouzdra, takže se do něj vleze méně věcí než do // ALTERu. Pokud si ale s tímto prostorem vystačíte, není co řešit – // SLIM totiž ochrání telefon stejně jako předešlé dva obaly a je-li vám vzhledem k jinému stylu vkládání telefonu sympatičtější, budete z něj nadšeni. Příjemným bonusem je pak otvor na boční straně mez plstí, přes který lze provléci nabíjecí kabel a telefon tak nabíjet přímo v obalu. Popřípadě jste-li příznivci kabelových sluchátek, i ta jsou samozřejmě přes otvor propojitelná.

Fotogalerie #3 pouzdra voyage 8 pouzdra voyage 7 pouzdra voyage 6 pouzdra voyage 5 pouzdra voyage 4 pouzdra voyage 3 pouzdra voyage 2 Vstoupit do galerie

Resumé

Vzhledem k šíři nabídky obchodu Voyage se nebojím říci, že pokud patříte mezi fanoušky kožených pouzder, je prakticky jisté, že si svého favorita vyberete. V nabídce je totiž opravdu mnoho různých typů pouzder, které si navíc můžete nechat výrobcem vylepšit o vlastní monogram a to i ve stříbrné či zlaté barvě. Když k tomu navíc přičtu i výše zmíněnou možnost zvolit si pro pouzdro barvu kůže, plsti, nitě dle vlastního výběru, dostávám neobyčejně osobní ochranné příslušenství pro váš telefon využitelné i pro uschování karet, bankovek a tak podobně. Ruční výroba v Praze je pak už jen pomyslnou třešničkou na dortu, která je však třeba zrovna pro mě osobně velmi sladká. Pouzdra Voyage bych se tedy rozhodně nebál doporučit, jelikož jsou kvalitní, líbivá a vzhledem k možnostem přizpůsobení a ručnímu šití i levná.

Pouzdro Voyage // Pelta můžete zakoupit zde

Pouzdro Voyage // Alter můžete zakoupit zde

Pouzdro Voyage // Silm můžete zakoupit zde

Slevový kód

A mohou být ještě levnější! U e-shopu Voyage jsme totiž pro vás domluvili až do konce roku 20% slevu po zadání slevového kódu VANOCELSA na veškerý nezlevněný sortiment prodejce. Pokud tedy chcete například někoho potěšit o Vánocích, je-li milovníkem kvalitní kůže, máte dárek vyřešen.

Kompletní nabídku Voyage naleznete zde