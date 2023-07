Recenze koženého pouzdra na MacBook Voyage // SAFE: Krásný kabátek pro váš počítač

V dnešní recenzi se podíváme na opravdovou stylovku. Do redakce nám totiž dorazilo na test v Praze ručně ušité kožené pouzdro // SAFE z dílny Voyage. A protože jsem si jej již dostatečně osahal, nastal čas vás seznámit s tím, jaké vlastně je.

Vlastnosti pouzdra

Pouzdro Voyage // SAFE je vyrobeno z prémiové italské kůže v černé, světle či tmavě hnědé, zelené nebo modré barvě, přičemž podšívka uvnitř pouzdra je tvořena 100% vlněnou plstí, díky které jsou předměty v něm uložené jako v bavlnce. Že výrobce myslel na kvalitu po všech směrech pak dokládá použití plastového zipu značky YKK, který jednak nabízí dlouhodobou životnost, ale hlavně díky použitému materiálu na „zubech“ máte jistotu, že se vám při vkládání do obalu MacBook či cokoliv jiného nepoškrábe.

Fotogalerie voyage safe obal 1 voyage safe obal 2 voyage safe obal 3 voyage safe obal 4 voyage safe obal 5 Vstoupit do galerie

Co se týče kompatibility pouzdra s MacBooky, výrobce vám jej vyrobí ručně v Praze pro celou řadu modelů počínaje 12“ MacBookem, pokračujíc přes 13“ MacBooky Air a Pro a konče 14“, 15“ a 16“ MacBooky Pro. Je tedy rozhodně z čeho vybírat. A s trochou nadsázky se dá navíc se 100% jistotou říci, že toto pouzdro váš MacBook přežije. Výrobce na něj totiž poskytuje doživotní záruku, takže pokud jej vyloženě nezničíte svou nešikovností či zkrátka tak, že nepůjde využít záruční oprava či výměna, máte v tomto směru vystaráno do konce života, což je rozhodně super.

Testování

Osobně jsem testoval pouzdro se 13“ MacBookem Air M1, se kterým poměrně často přejíždím či přecházím z místa na místo a tudíž u něj právě pouzdra využívám takřka na denní bází. Pro tento stroj šije Voyage pouzdra konkrétně v rozměru 240 x 340 milimetrů, což je dostatečně velká „kapsa“ na to, aby se do ní vešel jak MacBook, tak i pár dalších drobností v čele s listy papíru, diářem či tenkou knihou, ale třeba i iPadem, nabíječkou s kabelem, sluchátky AirPods či samozřejmě iPhonem. Právě díky vnitřnímu prostoru, který je velmi měkký a tedy přívětivý pro přenášené předměty z hlediska ochrany, jsem si Voyage // SAFE za posledních pár dní vskutku oblíbil.

Kromě hlavní kapsy pro úschovu MacBooku či dalších předmětů mě na pouzdru dost baví i zadní kožené držadlo, pod které se dá provléct ruka a pouzdro tak uchytit s větší jistotou. A nebo jej za něj můžete držet skoro jako klasickou tašku, jelikož je i po vložení MacBooku relativně volné a tedy ani tento styl úchopu zde není problém. V takovém případě sice počítejte s tím, že zapínání pouzdra bude směřovat dolů, což může někomu vadit, avšak já osobně s tím problém neměl, protože zip se sám od sebe logicky jen tak nerozepne.

Co se týče odolnosti pouzdra, přiznám se, že drop testy ani nic podobného jsem s ním, respektive s MacBookem v něm, neprováděl, protože mám svůj počítač asi až moc rád. Nicméně kůže v kombinaci s vlněnou podšívkou je poměrně tlustá a proto věřím, že by případný pád dokázala ztlumit opravdu slušně. Navíc co si budeme povídat, pády elektroniky jsou i z velké části o štěstí a i sebelepší kryt či pouzdro vás tedy ve výsledku nemusí před poškozením ochránit a naopak. Před čím vás však Voyage // SAFE ochrání 100%, jsou škrábance a navrch vám MacBook díky jemné vlně vždy mírně vyleští. Hodnotit odolnost pouzdra jako takového vzhledem k tomu, že jej používám pár dní, z dlouhodobého hlediska samozřejmě nemůžu, ale po pár cestách s ním mi rozhodně nepřijde, že by kůže trpěla na oděrky více než kterákoliv jiná. Navíc určitá povrchová poškození ke koženým věcem zkrátka patří a v kombinaci s patinou, která na nich postupem času vznikne, jim dávají nezaměnitelné kouzlo. Skoro by se mi tedy až chtělo říci, že tu nejlepší verzi tohoto pouzdra dostanu do rukou až za pár měsíců či let, když už bude patina v pokročilejší fázi.

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mě trochu mrzí a kterou bych u další generace či verze tohoto pouzdra rozhodně ocenil. Je jí konkrétně vytvoření další oddělené vnitřní kapsy, do které bych si mohl dát třeba právě listy papíru a tak podobně, jelikož místa uvnitř je skutečně na rozdávání a byla by škoda jej leckdy využít jen k přenášení MacBooku. Sice zde chápu záměr výrobce, který chtěl pouzdro vytvořit co možná nejkompaktnější, ale myslím si, že zrovna u podobného typu pouzdra by byla podobná vychytávka fajn. Jedním dechem se zde ale sluší dodat, že výrobce dokáže uvnitř obalu umístit koženou přihrádku na karty, menší papíry, telefon, poutko na propisku a další věci. Je to možné konkrétně za příplatek, přičemž se mu stačí jen ozvat na e-mail a on vám vyrobí tašku na míru. A to se vším všudy. K dispozici je třeba i možnost ozdobit pouzdro či tašku vlastním monogramem v několika barevných provedeních a to v délce až 10 znaků. Konkrétně u tohoto pouzdra by byl monogram vyražen na držadlo na zadní straně.

Resumé

Pouzdro na MacBook Voyage // SAFE na mě udělalo upřímně velmi dobrý dojem. Je totiž designově zdařilé a perfektně funkční. Pokud máte tedy rádi kožené doplňky, myslím si, že zde si přijdete na své – tím spíš, když je na výběr z hned několika barevných variant. Třešničkou na dortu je pak bezesporu doživotní záruka, díky které se není třeba koupě obávat už vůbec. Zkrátka a dobře, pořiďte si ho a váš MacBook vám za ušetřené šrámy na těle poděkuje. A vlastně nejen MacBook. Výrobce totiž dokáže obal přizpůsobit takřka jakékoliv velikosti notebooku či jiného zařízení, takže se mu stačí ozvat a váš požadavek s ním vyřešit.

Slevový kód

Pokud se vám pouzdro // SAFE či vlastně cokoliv jiného z dílny Voyage líbí, máme pro vás super zprávu. S výrobcem se nám totiž pro vás podařil domluvit slevový kód, díky kterému ušetříte při nákupu jakéhokoliv produktu z jeho eshopu příjemných 15 %. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte LSA2023 a sleva je vaše. Ale pozor, kód platí „jen“ do 31. srpna letošního roku.

Pouzdro Voyage // SAFE zakoupíte zde

Celou nabídku obchodu Voyage naleznete zde