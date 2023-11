16 novinek, které brzy na iPhony přinese iOS 17.2

Společnost Apple se chystá vydat další velkou aktualizaci systému iOS 17 a pro váš iPhone chystá několik zajímavých změn. V iOS 17.2 získáte zbrusu novou aplikaci, další vylepšení Apple Music, vylepšení ve Zprávách a novou bezpečnostní funkci, která byla oznámena již loni, stejně jako změny pro Počasí, notifikace, Apple TV, Knihy a další.

První vývojářská beta verze iOS 17.2 byla vydána 26. října a první veřejná beta verze 27. října, stabilní verze pro veřejnost bychom se mohli dočkat v průběhu tohoto měsíce. Co všechno přinese?

Nativní aplikace Deník (Journal)

Aplikace Journal, která byla poprvé oznámena v červnu, je konečně k dispozici v systému iOS 17.2. Má před sebou ještě dlouhou cestu, než se vyrovná již zavedeným aplikacím pro psaní deníků, jako je Day One, ale je to začátek. Záznamy do deníku lze provádět buďto manuálně, nebo využít návrhy obsahu.

Reakce ve Zprávách za pomoci samolepek

V systému iOS 17.2 můžete ke zprávě přidat reakci s nálepkou, aniž byste museli otevřít tlačítko Aplikace vedle textového pole. Místo toho postačí dlouze stisknout danou zprávu, a v návrzích rychlých akcí vybrat možnost přidání samolepky.

Nové možnosti v Memoji

Při vytváření nebo úpravách Memoji v systému iOS 17.2 můžete nyní upravit velikost jeho pasu, poprsí, ramen a paží. Tyto tělesné rysy jsou nejvíce patrné u nálepek Memoji. Přibýt by měly také nové pózy.

Spolupráce na playlistech v Apple Music

Společné playlisty v Apple Music jsou konečně tady. Spolupráce funguje, pokud každý, kdo se chce do seznamu skladeb připojit, používá aktualizovaný software a má povolenou funkci synchronizace knihovny. Když někdo přidá skladbu, zobrazí se jeho ikona vedle skladby v zobrazení seznamu, takže všichni přesně vědí, kdo jakou skladbou přispěl. Majitelé seznamu skladeb mohou komukoli umožnit, aby se připojil, nebo schválit osoby, než získají přístup.

Playlist z oblíbených písní v Apple Music

Seznam skladeb, které jste v průběhu používání Apple Music, se v operačním systému iOS 17.2 bude automaticky objevovat v knihovně vašich playlistů. Stačí na liště ve spodní části displeje klepnout na Knihovna -> Playlisty.

Deaktivace historie poslechu v Soustředění

Do filtrů Soustředění přibyde v iOS 17.2 také možnost deaktivovat historii poslechu. Znamená to, že pokud jste si nastavili režim Soustředění například na práci a v jeho průběhu posloucháte meditační hudbu, její nabídky se vám nezobrazí v rámci návrhů k poslechu v Apple Music.

Překládání prostřednictvím Akčního tlačítka

Akčnímu tlačítku u iPhonu 15 Pro a 15 Pro Max budou uživatelé moci po přechodu na operační systém iOS 17.2 přiřadit také funkci zahájení překladu. Po její aktivaci se v Dynamic Island spustí aplikace Přeložit.

Ověření kontaktů klíčem v iMessage a synchronizace v iCloudu

Operační systém iOS 17.2 nabídne také funkci ověření kontaktů klíčem v iMessage. Ověření kontaktu klíčem přiřazuje každému kontaktu ověřovací kód, který lze porovnat osobně, přes FaceTime nebo jinou službu videohovorů, prostřednictvím zabezpečeného hovoru atd.

Pokud na iPhonu s iOS 17.2 spustíte Nastavení -> panel s vaším jménem -> iCloud, můžete si všimnout, že položka Zprávy nese jméno Zprávy na iCloudu.

Prvky ovládání a obchod v TV

Nativní aplikace TV rovněž v iOS 17.2 přináší několik změn. Konkrétně se jedná o změny v prvcích ovládání. V tomto případě jde nicméně pouze o kosmetické změny u prvků na liště ve spodní části displeje. Ze sekce Obchod zmizely obvyklé karty, a Apple je nahradil souhrny. Mezi další drobné změny v aplikaci TV patří modré grafické symboly napravo od názvů žánrů v knihovně.

Non- TV+ návrhy v aplikaci TV

Pokud na vašem iPhonu s iOS 17.2 využíváte i jiné streamovací služby, jako je třeba Disney+ nebo HBO Max, zobrazí se vám příslušné návrhy spolu s rozkoukaným obsahem také v sekci Pusťte si v nativní aplikaci TV. Po klepnutí na daný návrh budete přesměrováni do příslušné aplikace.

Natáčení videa pro Apple Vision Pro

Majitelé kompatibilních iPhonů naleznou v operačním systému iOS 17.2 v nastavení Fotoaparátu možnost natáčet video ve formátu Spatial Video. Takto pořízený záznam bude natáčen při 30fps a 1080p, minuta prostorového videa zabere 130MB úložiště.

Novinky v Počasí

V nativním Počasí najdete v sekci, věnované srážkám, nově údaje o denním souhrnu srážek, a to jak za uplynulých 24 hodin, tak i pro příštích 24 hodin. K dispozici jsou také nové widgety na plochu – Podrobnosti, Denní předpověď a Východ a západ slunce.

Widget s digitálními hodinami a nové informace od Siri

V nabídce widgetů najdete v iOS 17.2 také nový widget nativní aplikace Hodiny – jedná se o digitální hodiny, po jejichž obvodu se nachází grafický ukazatel vteřin. Siri zase přibyla nová funkce – pokud jí položíte otázku „Siri, what’s my altitude“, sdělí vám, v jaké nadmořské výšce se aktuálně nacházíte. A pokud máte zrovna v Apple Maps spuštěnou navigaci, můžete Siri položit otázku „Siri, what’s my estimated time of arrival“? Siri vám v iOS 17.2 umí také zodpovědět otázky o parametrech, uložených v nativní aplikací Zdraví – například o tělesné teplotě, spálených kaloriích, vystoupaných patrech, váze, ušlých krocích a řadě dalších. Stejně tak můžete Siri v iOS 17.2 využít k zadání potřebných údajů do nativního Zdraví.

Nové barvy v pohlednicích kontaktů

Pokud máte rádi pestré, duhové barvy, Pohlednice kontaktů vás v iOS 17.2 opravdu potěší – k již stávajícím fontům a barvám zde můžete nově také vyladit text do duhových odstínů.

Změny v Knihách

Nativní aplikace Apple Knihy nabízí v operačním systému iOS 17.2 nové možnost animací při otáčení stránek – odsunutí, rychlý přechod, otočení a posouvání. V Nastavení -> Knihy -> Čtení si můžete také aktivovat automatickou inverzi obrázků.

Přijímač AirPlay

Apple se chystá na příchod Vision Pro, a na operačním systému iOS 17.2 je to opravdu hodně znát. Například v Nastavení -> Obecné -> AirPlay a Handoff můžete zamířit zcela dolů a v sekci Přijímač AirPlay aktivovat položku Přijímač AirPlay, což umožní sdílení obsahu mezi iPhonem a Vision Pro.