5 tipů a triků pro prodloužení výdrže AirPodů

Pozor na pády

Je jasné, že pády sluchátek nebo pouzdra nelze stoprocentně ovlivnit, správným zacházením jim ale lze do velké míry předcházet. Pravděpodobně se vám už někdy stalo, že vám sluchátka AirPods nebo pouzdro AirPods upadlo. Ačkoli jsou AirPody poměrně odolné, opakované pády na tvrdý povrch přirozeně přispívají k určitému stupni poškození a ovlivňují životnost baterie. Proto je dobré dávat pozor na to, kam AirPods a pouzdro AirPods odkládáte, když je zrovna nepoužíváte. Pokud například rádi posloucháte hudbu před spaním, nepokládejte nepoužívané AirPody nebo pouzdro hned vedle polštáře, kde by je náhodné otření rukou mohlo poslat z postele na zem.