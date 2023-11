Už žádné přehřívání! Apple chystá malou revoluci v chlazení iPhonů 16 (Pro)

V souvislosti s iPhony bylo v posledních letech nejednou slyšet o přehřívání, se kterým se jejich majitelé setkávali či setkávají při používání výkonnostně náročných aplikací. Například při hraní náročných her pak není problém zahřát zejména starší iPhony doslova do pár minut tak, že je skoro až nepříjemné je držet v ruce. Podobný problém pak řešil Apple i u letošních iPhonů 15 Pro, které se přehřívaly u celé řady úkonů, avšak nakonec se naštěstí ukázalo, že je za vším jen špatně optimalizovaný iOS. Do budoucna by ale mělo být zahřívání iPhonů zapomenuto, přičemž první krok k tomuto cíli má Apple v plánu již příští rok u iPhonů 16 a 16 Pro.

Velmi spolehlivý leaker vystupující na sociálních sítích pod přezdívkou @KosutamiSan zveřejnil před pár hodinami informace o tom, že Apple vyvíjí upravený chladící systém, který by rád použil právě příští rok v iPhonech 16. Ten má být založen konkrétně na použití grafenového chrániče v kombinaci s upraveným kovovým pouzdrem na baterii, což by mělo zajistit velmi dobrou práci s odpadním teplem. Grafen je totiž pro účely pasivního chlazení (tedy chlazení, ke kterému není použit větrák či jiná aktivně chladící technologie – pozn. red.) naprosto ideální, jelikož má desetkrát vyšší tepelnou vodivost než například měď. Právě skvělá tepelná vodivost tohoto materiálu by tedy měla Applu pomoci daleko lépe přesouvat odpadní teplo v těle iPhonu tam, kam potřebuje – tedy ideálně do rámečků telefonu, které jsou chlazeny vnějším vzduchem. Díky tomu by tak měl být telefon schopen udržet nízkou teplotu podstatně déle než je tomu nyní, což by bylo zejména při hraní her a tak podobně rozhodně skvělé. Snad tedy vývoj tohoto řešení dopadne dobře a příští rok s ním Apple vyrukuje coby s jednou z hlavních novinek iPhonů 16 (Pro).