Tento trik na váš iPhone takřka vrátí legendární 3D Touch

Přestože bylo tlakové ovládání iPhonu známé pod názvem 3D Touch mezi uživateli poměrně oblíbené, Apple se mu po pár letech existence rozhodl dát sbohem. Důvod sice oficiálně známý není, nicméně podle zákulisních informací byly displeje s vrstvou citlivou na tlak příliš drahé na výrobu a Applu proto přestaly dávat poté, co s nimi přišel poprvé u iPhonu 6s, smysl. 3D Touch proto nahradil s příchodem Phonů XS a XR za Haptic Touch, který je na iPhonech dodnes. Někteří jablíčkáři mu však stále nemohou přijít na jméno, jelikož je dle nich oproti 3D Touch pomalejší. Ostatně, dávalo by to smysl, jelikož funguje na principu podržení prstu na určitém bodě na displeji, nikoliv na tlaku. Existuje však trik, jak Haptic Touch zrychlit a de facto tedy na iPhone vrátit 3D Touch, tedy co se týče rychlosti vyvolání rozhraní.

Jak na iPhone takřka vrátit 3D Touch

Otevřete Nastavení Pokračujte do Zpřístupnění Otevřete podsekci Dotyk Pokračujte do sekce Haptic Touch a zde nastavte délku dotyku na Krátká

Jakmile tímto stylem svůj iPhone nastavíte, rozhraní pro rychlé volby v nejrůznějších aplikacích a tak podobně se začne spouštět podstatně rychleji než při nastavení Výchozí či Dlouhé hodnoty. Díky tomu se tak Haptic Touch výrazně přiblíží rychlosti 3D Touch a ovládání iPhonu se tak zlepší.