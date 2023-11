Instagram přidává nové funkce: Memes, filtry a umělá inteligence je tu

Instagram je stále velmi populární sociální sítí, jejíž funkce se již dávno neomezují jen na pouhou možnost zveřejňování videí a fotografií. K příběhům, Reels a dalším funkcím nyní Instagram přidává ještě další zajímavé novinky.

Někteří z vás možná neměli tušení, že existuje něco jako mezinárodní den memes. Tvůrci Instagramu jsou nicméně o existenci tohoto dne velmi dobře informovánu, a rozhodli se jej využít coby příležitost k uvolnění hned několika nových funkcí. Které to jsou?

Začněme novými fotografickými filtry. Před deseti lety Instagram začínal jako sociální síť pro sdílení fotografií pouze pro iPhone, než se rozrostl do dnešní podoby. Jen kvalita fotoaparátu iPhonu nebyla zdaleka tak pokročilá jako nyní a filtry to v počátcích pomáhaly skrýt. V příspěvku na blogu, který se věnuje převážně tomu, jak IG vylepšuje svůj nástupce TikToku, Instagram také uvádí první zmínku o fotografických filtrech za posledních určitě několik let. Schopnosti fotoaparátů iPhonů se od té doby nepochybně posunuly vpřed, filtry na Instagramu se ale i nadále těší velké popularitě, a momentálně je jich na Instagramu přes dvě desítky.

Vylepšení se dočkala také funkce Reels, která získala nové hlasové filtry, a u které také Instagram testuje nové možnosti změny velikosti, ořezu a otáčení jednotlivých klipů. Brzy by měla přibýt také tlačítka pro opakování a zrušení poslední provedené akce. Instagram rovněž testuje možnost tvorby nálepek z vlastních fotografií a videí. Již nyní má čím dál více uživatelů na Instagramu možnost odpovídat na příspěvky za pomoci animovaných GIFů a memes, k novým funkcím Instagram podle slov svých tvůrců hojně využívá umělou inteligenci. Uživatelé by v dohledné době měli získat také nové nástroje pro zjištění statistik sledování svých Reels.