Samsung představil malé externí SSD s kapacitou 8 TB

Společnost Samsung Electronics, světová jednička v oboru pokročilých polovodičových technologií, dnes představila T5 EVO, malý a lehký SSD disk s kapacitou až 8 terabytů (TB). Více úložného prostoru žádný přenosný SSD disk na současném trhu nenabízí. Kromě kapacity patří mezi hlavní přednosti T5 EVO bleskurychlý datový přenos a kompaktní odolné provedení.

„Nový model T5 EVO se hodí především pro zákazníky, kteří hledají náhradu tradičních externích pevných disků. Disponuje největší kapacitou na trhu, nabízí rychlý přenos dat i odolnou konstrukci, a to vše v kompaktním provedení, takže se vejde do dlaně,“ říká Hangu Sohn, viceprezident oddělení paměťových médií Samsung Electronics. „T5 EVO udělá radost spoustě zákazníků s nejrůznějším životním stylem. Kapacita až 8 TB, rychlé datové přenosy a ochrana dat před otřesy, to jsou vlastnosti jako dělané pro každého, kdo potřebuje ukládat data třeba i v náročných podmínkách.“ SSD disk s portem USB 3.2 Gen 1 přenáší data až 3,8x rychleji než standardní externí pevné disky, maximální rychlost sekvenčního čtení a zápisu dosahuje až 460 MB/s. Výborně se proto hodí zejména pro přenos velkých souborů.

Lehké ergonomické provedení

Designová koncepce T5 EVO ctí heslo „kompaktně, lehce, ergonomicky“. Externí SSD disk se vyznačuje ergonomickým provedením – na rozdíl od předchozích verzí nemá velikost vizitky, ale pořád je kompaktní a mnoho neváží. Na šířku měří 95 mm, na délku 40 a tloušťka činí 17 mm, což znamená, že se disk vejde pohodlně do dlaně. Kombinace malých rozměrů a velké paměti znamená rychlé datové přenosy v menším a lehčím těle v porovnání s tradičním externím pevným diskem (HDD). Hmotnost 102 gramů znamená, že disk rozhodně nezatíží žádnou brašnu, ale přitom je příjemně robustní.

T5 EVO navíc v černém provedení s titanově šedým kroužkem vypadá opravdu elegantně a výborně se vizuálně hodí k jiným stříbrným či šedým zařízením. Díky praktickému kroužku ho lze snadno připevnit na libovolnou brašnu či jiné zavazadlo. Kromě toho kovová pogumovaná konstrukce chrání disk před vnějšími vlivy, mimo jiné před pádem až ze dvou metrů.

Snadno a rychle uloží miliony fotografií nebo písní

Malé a lehké provedení se u T5 EVO nijak nevylučuje s velkou kapacitou. Na disk se vejde až 8 TB dat – velké soubory, videozáznamy ve vysokém rozlišení, fotografie, hry a další obsah pro práci i zábavu. T5 EVO s 8 TB pojme více než 2 miliony běžných fotografií o průměrné velikosti 3,5 MB, 1,8 milionu písní se 4 MB nebo 3500 videozáznamů o velikosti 2 GB.

Bezpečnost především aneb ochrana proti extrémním teplotám i šifrování dat

Bezpečnost je pro výrobce SSD disků prioritou číslo jedna – musí své produkty chránit před extrémními teplotami i před možností zneužití dat. T5 EVO zvládá teplotní extrémy díky technologii Samsung Dynamic Thermal Guard, která udržuje provozní teplotu na optimální výši v souladu s mezinárodní bezpečnostní normou IEC 62368-1. O ochranu dat se zase stará šifrovací systém Advanced Encryption Standard (AES) ve standardu 256 bitů.

Kompatibilita s celou řadou zařízení

T5 EVO je kompatibilní s mnoha operační systémy a zařízeními – s počítači s macOS® i Windows®, s chytrými telefony, tablety i herními konzolemi. K dispozici je i softwarová sada Samsung Magician s různými nástroji pro správu disku. Mezi ně patří třeba kontrola stavu disku v reálném čase, autentifikace, hodnocení výkonu, aktualizace firmwaru apod.

Disk T5 EVO je k dispozici ve verzích s kapacitou 2 TB, 4 TB a 8 TB. V základním balení se nachází kabel USB Type-C-to-C, výrobce poskytuje tříletou limitovanou záruku. Doporučené maloobchodní prodejní ceny: 3 999 Kč za verzi s 2 TB, 7 999 Kč za 4 TB a 14 999 Kč za 8 TB. K dnešnímu dni se T5 EVO začíná prodávat po celém světě. Další informace najdete na stránkách samsung.cz.