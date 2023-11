4 nejzajímavější novinky z iOS 17.2 beta 3

Včera večer vypustil Apple do světa třetí betu iOS 17.2 spolu s dalšími novými betami ostatních OS. Ačkoliv samozřejmě platí, že hlavní příval novinek do tohoto systému dorazil už v prvních dvou betách, ani ta třetí na ně není vyloženě skoupá. Pojďme si proto zrekapitulovat čtyři nejzajímavější novinky, které 3. beta iOS 17.2 přinesla.

Sdílení pohlednice kontaktu pro Telefon a FaceTime

Jednou z nejzajímavějších novinek iOS 17 je bezesporu možnost vytvořit si pohlednici pro svou vizitku, kterou můžete následně sdílet s okolím ať už přes NameDrop nebo skrze rozhraní ve Zprávách, které vás vybídne k aktualizaci obrázku kontaktu. U telefonních hovorů však takto široké možnosti doposud nebyly. iOS 17.2 nicméně přináší možnost nastavit si sdílení jména a fotky z vaší vizitky se všemi ostatními čísly, jen s čísly uloženými či jen s čísly, u kterých to ručně povolíte skrze zobrazenou výzvu. Telefonní hovory tak v tomto směru dohání Zprávy.

Snadnější přidávání hudby do vaší knhovny

V nastavení aplikace Hudba je nyní k dispozici možnost skrze přepínače (de)aktivovat, co se přidá do vaší hudební knihovny a co nikoliv – konkrétně zda hudba z playlistů či hudba, kterou označíte jako oblíbenou. Vy si tak díky tomu můžete svou knihovnu lépe přizpůsobit .

Výstraha před blokovanými kontakty ve FaceTime

Pokud se připojíte ke skupinovému hovoru ‌FaceTime‌, ve kterém je i kontakt, který jste v minulosti zablokovali, nyní dostanete varování. iOS 17.2 poskytuje varování konkrétně v situacích, když se připojujete k hovoru se zablokovaným kontaktem nebo když se zablokovaný kontakt připojuje k hovoru, který již máte.

Přizpůsobitelnější spojení Fotek a Apple Music

Že bylo možné automaticky vytvářené vzpomínky z fotek propojit s Apple Music a dostat tak do nich licencovanou hudbu není nic nového. Doposud však byla tato možnost de facto vynucená Applem v případě, že jste na iPhonu měli Apple Music předplacené, což se však nyní mění. Aplikace Fotky vás tedy nyní nejprve vyzve k tomu, abyste jí povolili přístup do Apple Music, přičemž pokud to neuděláte, bude využívat Applem vytvořené melodie.