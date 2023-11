Podívejte se, jak neuvěřitelně se za pouhé čtyři roky zvětšil zadní foťák iPhonů Pro

Pamatujete si na rok 2014 a představení iPhonu 6 coby prvního iPhonu, jehož zadní fotoaparát nebyl zarovnán se zbytkem zad, ale vyčníval z nich? Už tehdy schytal Apple za toto rozhodnutí pořádnou kritiku. Ve srovnání s dneškem se však tehdejší vyčnívání objektivu zdá jako naprostý detail a malichernost. To však ve výsledku lze říci třeba i o iPhonech 11 Pro, které přišly jakožto první iPhony s trojitými fotoaparáty, z jejichž designu vychází foťáky iPhonů až doposud. Přestože se bavíme jen o čtyřleté historii, jelikož řada 11 (Pro) byla světu představena v roce 2019, to, jakým způsobem se za tuto dobu zadní fotomoduly iPhonů zvětšily, je skoro až k nevíře. Člověk si to ale vzhledem k neměnnému designu uvědomuje jen velmi málo. Níže proto přinášíme obrázkové srovnání toho, jak malý byl fotomodul iPhonu 11 Pro ve srovnání s fotomodulem iPhonu 15 Pro, přestože se designově jedná víceméně o totéž.

Jak můžete vidět výše, rozdíl ve velikosti fotomodulu je opravdu masivní a byl by ještě větší, kdybychom porovnávali stejné velikosti telefonů. Zatímco iPhone 11 Pro byl totiž dostupný v 5,8″, iPhone 15 Pro je k dispozici v 6,1″ jakožto v nejmenší verzí. Kdyby se tedy hypoteticky iPhone 15 Pro zmenšil na 5,8″ při zachování stejné velikosti fotomodulu, kterou disponuje nyní, na zádech telefonu by byl ještě výraznější. Paradoxem je přitom to, že už na modul iPhonu 11 Pro nadávalo mnoho lidí jakožto na extrémně velký a hlavně nevzhledný prvek, který nemá na zádech iPhonů co dělat. A hle, co bychom za tento nenápadný fotomodul po pár letech dali.