Jak dosáhl Apple matného černého vzhledu u MacBooku Pro? Po jeho povrchu vytvořil miliardy kráterů!

Známá síť servisů iFixit rozebrala nejnovější MacBook Pro, aby zjistila, jak snadné nebo naopak složité bude jej opravovat. Vnitřní design Macbooků Pro s procesory M3, M3 Pro a M3 Max se prakticky nijak nezměnil od předchozí generace s M2. Zatímco uvnitř tedy pánové a dámy z iFixit nenašli nic zajímavého, zjistili, jakým způsobem Apple dosáhl tmavé barvy Space Black, kterou nově nabízí u M3 Pro a M3 Max MacBooku Pro. Apple nezměnil barvu použitého hliníku, ale vytvořil eloxovaný povrch, který obsahuje na mikroskopické úrovni miliardy miniaturních nerovností, které mají za následek, že se od něj světlo odráží do více stran a počítač tak vypadá tmavší než ve skutečnosti je.

„Apple zjistil, že může naleptat eloxovaný povrch a vytvořit jej laicky řečeno více nerovný. Výsledné zákoutí na povrchu rozptylují přicházející světelné paprsky a posílají je do ještě více směrů. Méně bílého světla se tak odráží k vaším očím, protože je rozptýleno do velkého množství směrů. To má za následek, že počítač vypada tmavý a matný,“ uvedl Kevin O’Reilly z iFixit.