iPhony 16 dostanou příští rok vylepšené displeje. Co přinesou?

Přestože svět od představení iPhonů 15 (Pro) dělí pouhé dva měsíce, zraky mnoha jablíčkářů už se začínají pomalu upírat k příštímu roku a příchodu iPhonů 16 (Pro). Mnoho informací o nich sice zatím není, čas od času však nějaká ta informace o těchto chystaných novinkách prosákne a svým způsobem tak naznačí, co od nich čekat. A přesně to se stalo i nyní díky asijskému portálu The Elec.

Podle nových informací se podařilo Applu dohodnout se Samsungem na dodávce nového typu OLED panelů, které budou použity jak pro iPhony 16, tak 16 Pro. Jejich hlavní výhodou by měla být nižší energetická náročnost a to při zachování stávajících zobrazovacích schopností, což je rozhodně pozitivní. Díky nižší energetické spotřebě by se tedy mohla prodloužit i celková výdrž iPhonů, popřípadě by u nich mohl Apple nasadit komponenty, které jsou naopak energeticky náročnější, ale doposud je nasadit nemohl. Ať tak či tak, v obou případech se jedná pro Apple o skvělou zprávu, jelikož bude díky ní schopen nové iPhony opět posunout kupředu. Jelikož se však zatím jedná o velmi čerstvou informací, na jakékoliv upřesnění si budeme muset počkat.