Pětinásobný teleobjektiv iPhonů 15 Pro Max boduje u profi fotografů

Zatímco v předešlých letech sklízel Apple u iPhonů za jejich přibližovací schopnosti primárně slova kritiky, jelikož za konkurencí poměrně výrazně zaostávaly, nyní je tomu zcela opačně. Pětinásobný teleobjektiv nasazený u iPhonů 15 Pro Max totiž zaujal ve velkém stylu a ovace sklízí i dobré dva měsíce po jeho odhalení. Skvělým příkladem jsou slova profesionálních fotografů Vivien Liu či Karla Haba, kteří mají právě výstavu svých fotek nafocených na iPhone v Paříži.

Oba výše zmínění fotografové využívají iPhony k focení již dlouhé roky a právě zoom byl dosud jejich pomyslným strašákem. To se ale nyní s příchodem iPhonů 15 Pro Max konečně mění. „Díky pětinásobnému optickému zoomu jsem schopen vidět věci jinak. Můžete díky němu skutečně posouvat fotografické limity svého zařízení a přinášet jiný pohled na věc a celkově pak na svou práci s fotkou,“ nechal se na konto teleobjektivu iPhonu 15 Pro Max slyšet Karel Hab. Vivien Liu pak dodala: „Pětinásobný teleobjektiv iPhonu 15 Pro Max je pro mě naprosto nepostradatelný například ve chvíli, kdy se snažím zachytit detaily a textury fasády starých budov kolem mě. V kombinaci s množstvím přirozeného světla, které je objektiv schopen pojmout, jsem byla schopna vytvořit snímky plné kontrastu mezi světlem a stínem. Tento objektiv je natolik kvalitní, že jsem na něj začala spoléhat i při své komerční práci a to v různých fázích tvůrčího procesu.“ Je tedy zcela evidentní, že se Applu skutečně podařil odstranit jeden z hlavních neduhů iPhonů z předešlých let. O to zajímavější bude, jak jej bude v nadcházejících letech Apple zlepšovat, aby z něj vytvořil ještě zajímavější nástroj.