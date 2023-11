Netflix přidává další nálož mobilních her! Vyberete si z nich nějakou?

Společnost Netflix oznámila několik nových her pro své předplatitele. Jedná se celkem o desítku titulů, které budou k dispozici pro všechny předplatitele Netflixu, a některé z nich si dokonce můžete zahrát již nyní.

Mezi hry, které jsou v současné době na platformě Netflix k dispozici, patří Slayaway Camp 2: Netflix & Kill, barevná logická hra stylizovaná do retro hororů, Oxenfree II: Lost Signals, atmosférické mysteriózní pokračování původního titulu, a Shadow and Bone: Enter the Fold, interaktivní vizuální román/RPG na motivy seriálu od Netflixu. Tyto hry jsou k dispozici již nyní, zatímco zbytek oznámených her ze seznamu se objeví v App Storu a na Google Play v průběhu roku 2024.

Fotogalerie Netflix nove hry 10 Netflix nove hry 1 Netflix nove hry 2 Netflix nove hry 3 Netflix nove hry 4 Netflix nove hry 5 Netflix nove hry 6 Netflix nove hry 7 Netflix nove hry 8 Netflix nove hry 9 Vstoupit do galerie

Mezi chystanými tituly je několik velkých hitů z herního světa, včetně oblíbené roguelike hry Hades, barevné plošinovky Katana Zero a adventury Death’s Door. Na platformu se chystá také Braid, Anniversary Edition, aktualizovaná a remasterovaná verze klasické plošinovky. Samotný Netflix datum jejího vydání síce neuvádí, vývojářské studio Thekla ale již prozradilo, že Anniversary Edition se všude, včetně Netflixu, objeví 30. dubna 2024. Mezi dalšími hrami, které Netflix oznámil, jsou adaptace seriálů Netflixu – Money Heist, vizuální novela založená na stejnojmenném seriálu, Chicken Run: Eggstraction, a kooperativní ARPG The Dragon Prince: Xadia.