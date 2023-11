Podzim je v Niceboy ve znamení chytré domácnosti a péče o tělo

Komerční sdělení: Značka Niceboy rozšiřuje portfolio svých produktů pro domácnost o dva robotické vysavače – modely Charles i3 Plus a Charles i6 a jeden multifunkční vysavač tyčový – Hurricane H7. Současně přináší i produkty pro péči o tělo – sonický kartáček Sonic PRO UV a fén na vlasy AirSonic STAR.

Charles i3 Plus – Robotický vysavač s mopem

Robotický vysavač Charles i3 Plus, který je k dostání jak v bílé, tak černé variantě, nabízí kombinaci vysávání a mopování. Díky inteligentnímu gyroskopickému navigačnímu systému NaviGATE vysavač pokryje 100% vysávané plochy. Charles i3 Plus disponuje filtračním systémem MAX Clean s HEPA H13 filtrem, který zatočí s mikroskopickými částicemi prachu, alergenními roztoči i zvířecími alergeny. S duální nádobou o objemu 400 ml pro prachové nečistoty a 200 ml pro vodu, uklidí velké plochy bez jakékoliv asistence. Vysavač se vyhne i překážkám jako jsou kabely či nábytek. Na jedno nabití zvládne až 110 minut úklidu. S vícejazyčnou mobilní aplikací Niceboy ION (včetně češtiny a slovenštiny) snadno spustíte nebo naplánujete úklid s Charlesem i3 Plus kdykoliv a odkudkoliv.

Robotický vysavač Charles i3 Plus pořídíte za 3999 Kč.

Více informací o vysavači naleznete na www.niceboy.cz

Charles i6 – Vysává, vytře a zbaví vás zvířecích chlupů

Výkonný robotický vysavač Niceboy Charles i6 v černé nebo bílé barvě zvládá vysávat, vytírat a efektivně si poradí i se zvířecími chlupy. S výkonem 2500 Pa a nízkou hlučností 65 dB dokáže vysávat na jedno nabití až 120 minut. Obsahuje systém NaviGATE, který zajistí efektivní vysátí v co nejkratším čase a díky technologii Red SENSE se vyhýbá překážkám. Při vybití se sám vrátí do dobíjecí stanice, dobije se a pokračuje tam, kde s úklidem přestal.

Díky filtračnímu systému MAX Clean je robotický vysavač Charles I6 ideální pro domácnosti se zvířaty nebo alergiky. Integrovaný filtr HEPA H13 si poradí s mikroskopickými částicemi, včetně alergenů, prachů a bakterií. Vysavač obsahuje i speciální centrální kartáč Animal Brush, který vám pomůže s odstraněním zvířecích nečistot. Tomu je uzpůsobena i nádobka na prach, která má objem celých 650 ml. Nádobka na vodu má velikost 220 ml a technologie AquaDIRECT zajistí kontrolu nad vlhkostí mopu, takže podlahy budou vždy čisté, ale nikdy přemokřené.

Robotický vysavač Charles i6 pořídíte za 5999 Kč.

Více informací o vysavači naleznete na www.niceboy.cz

Hurricane H7 – Tyčový i ruční vysavač v jednom těle

Design 2v1 dělá z vysavače Hurricane H7 univerzální nástroj pro kompletní úklid domácnosti. Tyčový vysavač je určen pro čištění větších ploch, zatímco ruční vysavač s vyměnitelnými nástavci je ideální pro špatně dostupná místa včetně nábytku a interiéru auta.

Baterie poskytuje energii pro 40 minut vysávání a prachová nádoba o objemu 600 ml vystačí i pro úklid větších prostor. K pohodlnému používání pomůže motor se sníženou hlučností do 78 dB, led diody na hlavici a nízká hmotnost vysavače 2,2 kg pro tyčový vysavač (1,3 kg v módu ručního vysavače). Vysavač je možné použít na všechny typy podlah.

Díky inovativní technologii Cyclone PRO si vysavač udržuje konzistentní sací sílu bez ohledu na míru zaplnění prachové nádoby. Zároveň díky filtračnímu systému MAX Clean s HEPA filtrem nejvyšší třídy H13 odstraní Hurricane H7 i nejjemnější nečistoty a alergeny.

Nástavce:

Prodlužovací nástavec s kloubem

Štěrbinová hubice pro úzké mezery

Hlavice 2v1

Kartáč na podlahy/koberce

Flexibilní hubice pro obtížné oblasti

Hlavice na sedačky a textilie

Tyčový vysavač Hurricane H7 pořídíte za 3999 Kč.

Více informací o vysavači naleznete na www.niceboy.cz

Sonic PRO UV – Zdravý úsměv s inovativní sonickou technologií

Tento sonický kartáček v sobě skrývá 3 módy – citlivý režim pro ultrajemné čištění, standardní režim pro každodenní údržbu a bělící režim pro zářivější úsměv. I přes vysokou frekvenci vibrací 85 000 kmitů za minutu je výdrž kartáčku na jedno nabití až 55 dní. Snadné dobití zajistí magnetická dokovací stanice, která je součástí balení. Zároveň balení obsahuje i cestovní pouzdro s integrovanou UV-C sterilizační funkcí. Technologie ultrafialového záření UV-C hubí bakterie s účinností 99,9 %.

Již v základním balení je kartáček vybaven sadou tří náhradních hlavic ve třech různých tvrdostech – soft, medium a hard. Díky šetrné sonické technologii lze použít kartáček i na čištění rovnátek, můstků či korunek.

Sonický kartáček Sonic PRO UV pořídíte za 1499 Kč.

Více informací o kartáčku naleznete na www.niceboy.cz

AirSonic STAR – Šetrný styling s ionizační péčí

Fén Niceboy ION AirSonic STAR disponuje v balení dvěma nástavci, které umožňují dosáhnout různorodých účesů. Je možné si vybrat stylingový koncentrátor, který slouží pro vytvoření hladkých a elegantních účesů nebo objemový difuzér pro bohaté vlnité účesy. Důležitým prvkem fénu je ionizační funkce, která přispívá k ochraně vlasů, minimalizuje krepatění a usnadňuje úpravu vlasů. Kromě toho v sobě fén skrývá motor se sníženou hlučností o síle 2100 W se dvěma možnostmi proudění a teploty vzduchu. K finálnímu zafixování účesu slouží tlačítko chladného vzduchu. Jednoduchou manipulaci zajišťuje kabel o délce 1,7 metru.

Fén AirSonic STAR pořídíte za 799 Kč.