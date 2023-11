Apple dál prezentuje neuvěřitelné schopnosti iPhone 15 Pro, co se natáční týká. Ve své nové reklamě ukazuje, jak dokáže iPhone 15 Pro zachytit scény do formátu ProRes 4K při 60 snímcích za vteřinu a to vše přímo na externí disk. V nové reklamě Apple natáční akční postapokaliptický film, ze kterého máme možnost vidět automobilovou honičku mimozemšťanů. Upřímně bychom se nedivili, kdyby další film, který se objeví na Apple TV+ byl kompletně natočený právě na iPhone 15 Pro.