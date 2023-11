Že iPhony 15 Pro letos nezdražily je zázrak. Jejich výroba stojí Apple víc než kdykoliv předtím

Zatímco v loňském roce iPhony v České republice kvůli nedobrému kurzu koruny vůči dolaru a euru meziročně podražily, letos meziročně naopak zlevnily. S trochou nadsázky se však dá říci, že toto zlevnění je malým zázrakem, jelikož výroba minimálně řady 15 Pro je meziročně pro Apple dražší a stojí jej tedy nejvíc, co kdy stála. Tuto skutečnost již dříve odhalily první analýzy ceny, přičemž nyní jí potvrdil i zřejmě nejlepší zdroj v tomto směru – konkrétně analytická společnost Counterpoint Research, která má s odhady cen obecně nejlepší výsledky.

Counterpoint Research se ve své analýze zaměřil primárně na iPhone 15 Pro Max, jehož výroba „v základu“ se 256GB úložištěm stojí 502 dolarů s tím, že se bavíme jen o ceně dílů a práce (tedy v ní není započten výzkum, vývoj, přeprava, propagace a tak podobně. To by mělo být zhruba o 8 % více než kolik stálo Apple loni vyrobit iPhone 14 Pro Max, což lze považovat za opravdu velký skok. Jen pro představu, iPhone 14 Pro Max výrobě oproti iPhonu 13 Pro Max podrazil jen o 3 % a to dostal do vínku například Dynamic Island, který výrobu displeje podle dostupných informací taktéž solidně podražil. Ptáte-li se pak na to, co prodražilo výrobu iPhonu 15 Pro Max, je to kombinace vícero upgradů počínaje 3nm procesorem, pokračujíc přes titanové tělo a konče teleobjektivem s pětinásobným optickým zoomem. Právě kvůli tomu je tedy jasné, že ani výroba menších iPhonů 15 Pro nebyla levnou záležitostí, jelikož se od řady Pro Max liší vlastně jen teleobjektivem.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jakým směrem se budou ceny iPhonů do budoucna pohybovat. V současnosti jsou totiž nastaveny relativně velkoryse, vezmeme-li v úvahu jak zdražení výroby, tak i fakt, že Apple na cenu iPhonů nesahal de facto od roku 2017 a příchodu iPhonu X, potažmo 2018 a příchodu XS Max. Právě s ohledem na její dlouhé držení na jedné úrovni se tak skoro až chce říci, že iPhony jsou nyní dostupnější než kdykoliv předtím, nebo minimálně v horizontu posledních dejme tomu sedmi let.