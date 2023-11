Vzhled iPhone SE 4 je prakticky jistý! Jak bude tato očekávaná novinka vypadat?

Zatímco ještě relativně nedávno tvrdila řada zdrojů, že Apple odpískal plány na novou generaci iPhonu SE a jeho třetí generace tak bude zároveň jeho poslední, nyní se zdá, že je pravdou přesný opak. Čím dál tím více spolehlivých leakerů a analytiků v čele s Ming-Chi Kuem či Markem Gurmanem z Bloombergu totiž nyní tvrdí, že se na vývoji iPhone SE 4 intenzivně pracuje a co víc, že bude daleko zajímavější než jeho předešlá generace. S potvrzením těchto zpráv nyní přišel i spolehlivý informátor portálu MacRumors.

Zdroj výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že čtvrtá generace iPhonu SE vzniká Apple pod kódovým označením D59 coby pomyslná smrtka Home Buttonu. Ten se totiž z telefonu vytratí a Apple tedy pomyslně tuto kapitolu nadobro uzavře. iPhone SE 4 má totiž vypadat takřka jako iPhone 14, byť s mírně upravenými zády. Apple totiž u telefonu nevsadí po vzoru iPhonu 14 na duální fotoaparát, ale jen na fotoaparát jednočočkový, jak je již u řady SE zvykem. Jeho přesné specifikace sice zatím jasné nejsou, nicméně údajně by měl nabídnout rozlišení 48MPx. Poměrně zajímavé je pak to, že díky menší fotosoustavě bude rovněž iPhone SE 4 lehčí než iPhone 14 – konkrétně by měl vážit jen 165 gramů namísto 171 gramů modelu 14. Co se pak týče dalších novinek, u SE 4 se samozřejmě počítá s USB-C portem a zřejmě i akčním tlačítkem, které by iPhone převzal z řady 15 Pro. Apple chce totiž tento prvek v budoucnu rozšířit na všechny své iPhony a právě SE 4 by tak měl být dalším krokem v tomto plánu. Zda se tak stane či nikoliv nicméně uvidíme zřejmě ještě za relativně dlouhou dobu. Telefon je totiž stále v aktivním vývoji a nezdá se proto příliš pravděpodobné, že by bylo možné jej ukázat už na začátku příštího roku. Ale uvidíme, Apple je v tomto směru vcelku kouzelník.