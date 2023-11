WhatsApp zavádí zásadní novinku týkající se ochrany osobních údajů

WhatsApp je velmi populární komunikátor, který se snaží co chvíli přijít s nějakou novinkou. Tato potěší především ty, kteří si potrpí na ochranu soukromí. WhatsApp zavedl novou funkci ochrany osobních údajů, která vám umožní skrýt vaši IP adresu před kýmkoli, komu zavoláte. V současné době jsou hovory přes WhatsApp vytvořeny jako přímé spojení peer-to-peer mezi uživateli. I když to zajišťuje nejlepší možnou kvalitu hlasu, znamená to, že připojená zařízení si navzájem odhalují své IP adresy.

A co tedy mění novinka? Podle zástupců WhatsAppu funguje nové nastavení ochrany osobních údajů odlišně tím, že vaše hovory (pokud funkci povolíte) budou přenášeny přes servery WhatsApp. Tím bude IP adresa druhé straně skryta. „Většina volání učiněná přes aplikace, které dnes lidé používají, má mezi účastníky spojení peer-to-peer. Toto přímé spojení umožňuje rychlejší datové přenosy a lepší kvalitu hovorů. Také to ale znamená, že účastníci potřebují znát své IP adresy, aby pakety datových hovorů mohly být doručeny do správného zařízení – což znamená, že IP adresy jsou viditelné pro oba volající. IP adresy mohou obsahovat informace, které si někteří z našich uživatelů, kteří nejvíce dbají na ochranu soukromí, uvědomují. Lze zjistit například přibližnou geografickou polohu nebo poskytovatele internetu. Abychom tento problém vyřešili, představili jsme novou funkci na WhatsApp, která vám umožňuje chránit vaši IP adresu během hovorů. Pokud je tato funkce povolena, všechny vaše hovory budou přenášeny přes servery WhatsApp, což zajistí, že ostatní účastníci hovoru neuvidí vaši IP adresu a následně nebudou moci odvodit vaši obecnou zeměpisnou polohu,“ stojí v tiskové zprávě.

WhatsApp ale dodává, že výše zmíněným postupem může být snížena kvalita hovoru. Pokud chcete nastavit novou funkci ochrany IP adresy, klepněte na Nastavení ➝ Soukromí. Poté klepněte na Upřesnit a zapněte přepínač vedle možnosti Chránit IP adresu při hovorech. Nicméně je třeba aktualizovat aplikaci. Já osobně nemám tuto funkci ještě dostupnou. Novinka zřejmě tedy, po vzoru jiných, bude do světa vypouštěna postupně.