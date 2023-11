Do Waze míří zajímavá novinka, která pomůže zvýšit vaše bezpečí na cestách

Navigaci Waze lze bez jakékoliv nadsázky označit za jednu z nejoblíbenějších na světě a to i přesto, že má proti sobě tvrdou konkurenci ve formě Google Maps, Apple Maps či řady dalších kvalitních aplikací. Aby si svou skvělou pozici na trhu Waze udrželo, čas od času přidá do své aplikace vylepšení s cílem zvýšit její využitelnost a předehnat tak konkurenci. A právě to se děje i nyní.

Waze na svém oficiálním blogu skrze tiskovou zprávu oznámilo konkrétně to, že se v aplikaci začnou nově zobrazovat varování na úseky častých dopravních nehod. Tyto informace budou vytvářeny pomocí umělé inteligence, která analyzuje historická data o nehodách v kombinaci s klíčovými charakteristikami silnice v danou dobu. Ale pozor. Upozornění se totiž budou zobrazovat inteligentně – konkrétně pak v závislosti na tom, jak často po daných silnicích jezdíte. „Pokud vaše trasa zahrnuje silnici náchylnou k nehodám, zobrazíme vám upozornění ještě předtím, než na tento úsek cesty dorazíte. Abychom minimalizovali rozptylování, omezujeme počet výstrah, které řidiči vidí, a nezobrazujeme je na silnicích, po kterých se pravidelně pohybují,“ popisuje Waze novinku ve své tiskové zprávě.

Z popisu novinky se tedy zdá, že je rozhodně na co se těšit, jelikož její potenciál pro zlepšení komfortu a zejména pak bezpečnosti při cestování není malý. Přínos novinky si velmi dobře uvědomuje i samotný Waze, který se pro její zavedení rozhodl zejména kvůli celosvětovým statistikám nehodovosti. „Každý den bohužel na celém světě zahyne téměř 3 700 lidí při nehodách osobních automobilů, autobusů, motocyklů, jízdních kol, nákladních automobilů nebo chodců. Odhaduje se, že zranění při nehodách jsou celosvětově osmou nejčastější příčinou úmrtí – a aplikace Waze po celém světě hlásí nehody přibližně každé dvě sekundy,“ uzavírá Waze svou tiskovou zprávu. V době psaní tohoto článku se sice upozornění dle všeho ještě nezobrazovala, nicméně jelikož o nich Waze hovoří jakožto o již spuštěných, je zřejmě jen otázkou času, kdy jej nasadí.