Jak nastavit smartphone, aby byly vaše fotografie dokonalé

Pokud chcete, aby byly vaše fotografie focené na iPhone dokonalé, jsou k tomu potřeba v podstatě tři věci a zatím co dvě z nich za vás vyřešit nemůžeme, s tou třetí vám pomůže následující vido. Kromě toho, že musíte mít co fotit a musíte umět fotit tak ,aby byla fotka zajímavá, je potřeba mít také správně nastavený iPhone a právě na to, se zaměřuje následující video. To sice není v češtině, ale můžete si k němu na YouTube zapnout automatický překlad titulků a hlavně, vše co autor dělá, tak ukazuje přímo v nastaveních iPhone, takže pro vás nebude problém, to po něm jednoduše zopakovat.