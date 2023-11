Tento oblíbený iPad přestane Apple příští rok prodávat!

Nabídka iPadů přijde v příštím roce o svého nynějšího krále. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o 12,9“ iPadu Pro s mini LED displejem, který se těší mezi jablíčkáři právě díky svému displeji v kombinaci s vynikajícím výkonem zajištěným čipem M2 a úhlopříčkou velké oblibě. Jeho čas se nicméně naplnil a v příštím roce jej Apple nahradí modernější verzí, která jej z portfolia Applu zcela ztratí.

Fotogalerie iPad Pro 2022 0 iPad Pro 2022 1 iPad Pro 2022 2 iPad Pro 2022 3 iPad Pro 2022 4 iPad Pro 2022 5 iPad Pro 2022 6 iPad Pro 2022 7 iPad Pro 2022 8 iPad Pro 2022 9 iPad Pro 2022iPad Pro 2022 10 iPad Pro 2022 11 iPad Pro 2022 12 Vstoupit do galerie

S informacemi o plánovaném usmrcení 12,9“ iPadů Pro s mini LED displejem přišel jako první analytik z TrendForce, který vychází z informací z dodavatelského řetězce Applu. Ten má totiž citelně snížit produkci mini LED displejů, přičemž vzhledem k tomu, že iPad je jediným zařízením, které má upgradovat z mini LED na OLED, je jasné, že se toto snížení týká právě jej. A jelikož jiné zdroje zase tvrdí, že Apple nepočítá s jeho zachováním v nabídce coby levnější verze 12,9“ iPadu, měli by se s ním začít uživatelé pomalu loučit. Namísto něj tedy budou muset v budoucnu sáhnout po zřejmě až 13“ iPadu Pro s OLED displejem, popřípadě po chystaném 12,9“ iPadu Air s Liquid Retina displejem. Je nicméně otázkou, nakolik si Apple nový iPad Pro ocení. Přeci jen, OLED displeje jsou oproti mini LED dražší a navíc je třeba pamatovat i na to, že u nových iPadů počítá Apple i se změnou designu, výkonnějším procesorem a řadou dalších upgradů, které z něj učiní zajímavější zařízení, u kterého by proto nebylo překvapivé navýšení ceny. Pokud je vám tedy nyní iPad Pro ve 12,9“ sympatický, je ideální chvíle ke koupi. Levněji totiž takto velký tablet od Applu s ProMotion a super displejem nejspíš v budoucnu nepořídíte.