Není čas na stěhování? Tento Apple Store dříve mnohokrát vykradli, teď do něj vletělo auto

Znáte taková ta filmová klišé, kdy se na určitém místě děje dlouhodobě něco velmi podivného a později se ukáže, že je to možná proto, že dané místo leží například na indiánském pohřebišti, zahradě zrušené psychiatrické léčebny či obecně podobných nestandardních lokalitách? Pak vám při čtení následujících řádků pravděpodobně proběhne hlavou, že Apple Store v Naperville ve státě Illinois stojí přesně na takovém místě. Americká média totiž nyní informovala o tom, že jeho skleněnou výlohou proletělo auto a navázalo tak na sérii dřívějších nepříjemností, které musel Apple v souvislosti s tímto Apple Storem řešit.

Informací o nehodě není zatím od místní policie k dispozici příliš mnoho. Víme však alespoň to, že se nehoda stala v době, kdy byl Apple Store uzavřen, takže se nikomu uvnitř naštěstí nic nestalo. Paradoxní je pak to, že se možná nic nestalo ani samotnému řidiči. Auto totiž bylo nalezeno opuštěné a neví se tudíž, jaký osud jeho řidiče potkal, stejně jako není jasné, zda se v Apple Storu něco ztratilo. V minulosti však byl terčem řady vloupání a krádeží. Přestože jej Apple otevřel teprve v roce 2010, jedná se o jeden z nejproblematičtějších Apple Storů, které provozuje. Je proto otázkou, zda se nynější incident nepodepíše na jeho přestěhování, které by vzhledem k historii nebylo příliš překvapivé.