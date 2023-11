Western Digital končí s prodejem SSD

Společnost Western Digital, známá po zkratkou WDm oznámila, že končí s prodejem SSD. Naštěstí, se jejich oblíbené SSD budou prodávat i na dále, ovšem již ne pod značkou WD. Společnost Western Digital od poloviny roku 2024 bude prodávat SSD pod značkou SanDisk, která ji patří. WD a SanDisk se nicméně rozdělí na dvě samostatné, na burze obchodovatelné společnosti, které budou zcela nezávislé. SanDisk, který WD koupilo v roce 2016 za 19 miliard dolarů, se bude věnovat zejména SSD a WD pak pouze klasickým pevným diskům

Zatímco produkty SanDisk tak budou mít, co se disků týká, výhradně označení SSD, disky od společnosti Western Digital pak budou mít výhradně označení HDD. Obě společnosti tak budou podle svých slov dělat to, co jim jde nejlíp a budou mít možnost se soustředit na vývoj a prodej pouze jednoho daného druhu zboží, což je efektivnější. Zároveň se případné problémy jedné značky nebudou co se akciií týkat projevovat v celém WD, ale pouze u dané značky.