Nový iMac M3 sklízí v zahraničí slova chvály i kritiky. Čím boduje a čím naopak naštve?

Nové iMacy M3 se sice začnou oficiálně prodávat až zítra ráno, Apple je však v posledních dnech již stihl rozpůjčovat vybraným zahraničním médiím a youtuberům. Díky tomu si tak můžeme již nyní – tedy v předvečer spuštění prodejů novinek – udělat dobrý obrázek o tom, co od nich vlastně očekávat. Jak tedy iMacy M3 v zahraničí zaujaly?

Je poměrně paradoxní, že možná větší pozdvižení než samotný iMac způsobilo Magic příslušenství, které je i nadále osazeno Lightning portem. Prakticky celý svět totiž počítal s tím, že představení 24“ iMacu M3 využije Apple i k oznámení přechodu Magic periferií z Lightningu na USB-C, což se však nestalo. Štve to i Matta Hansona z TechRadaru. „Přidržení se stejného designu přináší jednak některé staré noční můry jako je například nabíjecí port na spodní straně Magic Mouse, ale taktéž nepochopení kvůli zastaralému Lightningu. Apple měl jít s dobou a spoléhat na USB-C,“ píše ve svém textu. Za pravdu mu dává Brian Heater z TechCrunche, dle kterého je taktéž na čase přejít u Magic periferií z Lightningu na USB-C. „Příslušenství pro Macy je jedním z mála zbývajících pozůstatků konektoru Lightning. Z velké části vám to vadit nebude, protože vaše klávesnice, myši a trackpady nenabíjíte stejně často jako iPhony. Stejně tak se vám do portů určitě nedostávají nečistoty a tak podobně, jako tomu bylo u iPhonů při jejich nošení v kapse. Je ale rozhodně čas na to, aby se Apple s Lightnigem jednou provždy rozloučil.“

To Luke Larsen z Digital Trends hodil Lightning u Magic periferií za hlavu a zaměřil se primárně na výkon iMacu díky jeho novému čipu M3. „Skok z M1 na M3 je opravdu velký. I když je pravda, že mezigenerační skoky nejsou příliš velké, při přeskočení jedno generace mezi nimi už je rozdíl opravdu znatelný,“ píše. Výkon si pochvaluje i Brandon Hill z Tom’s Hardware, avšak zároveň upozorňuje na řadu nedostatků. Jedním z nich je například 8 GB RAM paměti v základu s nemožností uživatelsky upgradovat na 16GB. Stejně tak nepotěší 256GB SSD v základu či nutnost připlatit si za gigabitový etehernet či více Thunderbolt 4 portů. „V globálu je iMac vynikající all-in-one zařízení, které však dle mého potřebuje přecenit a překonfigurovat,“ uzavírá svůj text.

Podívejte se i na videorecenze: